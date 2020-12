Turismo se mantendrá en Guerrero, afirma Astudillo

Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Chilpancingo pasarán a semáforo amarillo por lo que hoy lunes habrá nuevas restricciónes, afirmó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien también reiteró que no cerrará las puertas a la actividad turística en esta temporada vacacional decembrina.

“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas, lo que si les queremos decir es que hay restricciones que no estamos abiertos al 100 por ciento y vamos a mantener en semáforo amarillo en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo porque los números así lo permiten, no porque sea una determinación del gobernador y asumo la responsabilidad que me toca”, expresó.

Astudillo Flores, reiteró que, la prioridad es la salud de los ciudadanos, por eso tratarán de encontrar el equilibrio con la economía, para que no haya más problemas y pueda desarrollarse de la mejor manera la temporada vacacional de diciembre que es la más importante del año para el sector turístico.

“No podemos cerrar las carreteras para que no vengan los turistas, hay que hacer un esfuerzo todos, lo más complejo es encontrar el equilibrio entre la salud y la economía, cada quien que ponga de su parte, porque corresponde a todos ayudar a controlar todo lo que se va a venir”, dijo.

A excepción de la región norte que se mantendrá en semáforo naranja, entre ellos municicpios como Iguala, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, entre otros, los demás municipios pasarán a semáforo amarillo por lo que los hoteles podrán tener un aforo del 50 por ciento.

Mientras que los bares, centros nocturnos y cantinas aumentarán su aforo hasta en un 60 por ciento mientras que, los cines, teatros y museos se ocuparán hasta en un 50 por ciento.