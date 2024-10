Terrenos de planta fallida de Constellations Brands en BC ya tienen dueño

Inversionistas de un grupo inmobiliario compraron los terrenos de Constellations Brands en Mexicali, para instalar un campus de parques industriales bajo otro giro comercial, aseguró Salvador Maese Barraza, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) de Mexicali.

Compartió en exclusiva para La Voz de la Frontera que los nuevos dueños de lo que eran los terrenos de la cadena de bebidas alcohólicas tienen interés de seguir invirtiendo en esta capital con un nuevo proyecto.

“Yo estuve con los nuevos dueños, es un grupo inmobiliario muy grande del centro del país; el terreno que compraron es una extensión muy grande, son 400 hectáreas que representan casi todo el desarrollo industrial que hay en Mexicali actualmente, pero en un solo lugar”, afirmó.

Lo que se tiene planeado realizar en esa área, explicó, es un campus de varios parques industriales, por lo que el grupo empresarial está apostando a que los desarrolladores regionales piensen en ese espacio para proyectar sus futuras inversiones.

“También planean traer desarrolladores industriales de otras partes del país para concentrarse aquí; va a haber un desarrollo muy rápido, es un proyecto a 10 años”, agregó.

Los inversionistas de la empresa cervecera, agregó, ya se han reunido con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se espera que éste sea uno de los 100 parques industriales que anunció en su propuesta de campaña.

“La doctora Sheinbaum ya anunció el corredor que va a pasar por aquí, en Mexicali y su Valle va a haber de uno a tres parques industriales, y de los 100 me imagino que uno de esos es el terreno de ellos, si no, no hubieran invertido este grupo”, añadió.

Así como el terreno de Constellations Brands, abundó, se puede detonar el Parque del Centinela, que hace 20 años iba a ser parte del “Sillicon Valley” y se está negociando también con inversionistas fuertes para volver a retomar el proyecto.

Asimismo, anunció que en San Luis Río Colorado, Sonora, hay un grupo de inversionistas fuerte que está creando un fideicomiso para 2 mil 500 hectáreas, por lo que sumado con las existentes en Mexicali de 800 hectáreas y las 400 de Constellations Brands, serán 3 mil 700.

“Eso es casi una ciudad, ya tienen nombre y apellido las tierras, yo ya los conozco personalmente a todos, se van a afiliar a INDEX Mexicali; pronto vamos a programar eventos donde vamos a invitar a la comunidad industrial para que vengan y los conozcan”, afirmó.

Empresarios confían en acercamiento con Sheinbaum

Por otra parte, debido a que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca hubo diálogo con el sector empresarial, confían en los 100 puntos de la Sheinbaum Pardo, ya que se ha tenido diálogo con el sector desde su proceso de transición.

Manifestó que en el discurso en la toma de protesta, el martes, si se enumeraron los planteamientos platicados con la industria, entre los cuales está la búsqueda de energías limpias.

Destacó que, además, Baja California está apostando a atraer inversiones nuevas de semiconductores, ya que se tiene una de las plantas ícono a nivel de todo América, por lo que se debe desarrollar mayor energía para así crear mejor tecnología.

Desde el 2015, el entonces gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, anunció la inversión de esa empresa cervecera en el Valle de Mexicali, lo cual causó movimientos de resistencia social en contra.

Esto, debido al alto consumo de agua que pretendía hacer; el terreno se ubica en el ejido El Choropo, en el Kilómetro 7 de la carretera Mexicali-San Felipe.

Esa empresa hubiera consumido hasta 30 millones de metros cúbicos de agua al año, sin embargo, por el rechazo social que se manifestó en una consulta popular que se realizó en marzo de 2020, la federación determinó suspender la construcción y remover la empresa de esta capital.

