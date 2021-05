Arias Lovillo, las razones

Tiene razón el doctor Raúl Arias Lovillo, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno municipal de Xalapa.

Si el voto le favorece el próximo 6 de junio, será la primera vez en la historia de la capital que una plataforma ciudadana se convierte en gobierno.

El suyo, comenta en encuentro con la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz (Acover), será un gobierno capacitado, que promueva la equidad de género, un gobierno abierto, cercano a los ciudadanos. Franco, directo, expresa que no le interesa el poder por el poder ni quiere una estrellita más para su hoja de vida. Aclara que no hay ningún grupo político detrás de su campaña ni mucho menos el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, a quien critica por la incapacidad de su gobierno para atender a Xalapa. “Yo ratifico mi respeto para el actual alcalde de Xalapa, pero no hubo capacidad y no me refiero a que sea un incapaz él, personalmente, no, nunca lo diría. La capacidad de un gobierno es de un grupo, de un núcleo y eso sí no lo ha habido y no porque yo lo diga, ahí están las evidencias completamente de la ciudadanía”. “Absolutamente nadie apoya nuestra campaña, salvo Movimiento Ciudadano que nos dio el registro, nos dio algunos espectaculares por la ciudad y propaganda impresa. Nada más. La estructura la estamos construyendo entre todos con un enorme esfuerzo. Todos saben las enormes angustias que pasamos. Ni la pensión alcanza. Si vamos a tomar un café tengo que sacar. Si hay un desayuno tengo que sacar”. “Tampoco quiero ser víctima. Las cosas como son. Es un disparate que se piense que el alcalde me está apoyando. Que los morenos se entiendan entre ellos, con todo y sus conflictos”, refiere el hombre que ha sido académico por cuarenta años, rector de la Universidad Veracruzana y que ahora se ha montado en este proyecto ciudadano, buscando la alcaldía de la capital. “Me considero un hombre de resultados y de palabra: lo que prometo lo cumplo. No soy político, soy una persona comprometida en buscar la felicidad y el bienestar de la ciudadanía”, comenta en el despacho del licenciado Gaudencio Acosta, en la Avenida Villahermosa, de la colonia Progreso, mientras Nadia Liz, la candidata a regidora 12, servía un delicioso zacahuilt huasteco, preparado en la capital. Con propuestas claras, con ideas, con argumentos, con un proyecto firme, Raúl Arias Lovillo ofrece un gobierno ciudadano y trabajo para que xalapeñas y xalapeños tengamos un patrimonio seguro, con un plan de regularización de predios; áreas deportivas y de esparcimiento; abasto de agua potable; combate a la delincuencia para que las familias vivan seguras y mejores servicios, para que se viva mejor. Raúl Arias Lovillo ha recogido el sentir de los capitalinos, cansados de la ineficiencia, del olvido. “Estamos cansados de que la inseguridad nos haya arrebatado la tranquilidad, la libertad”, expresa. Implementaremos un gran programa de prevención del delito, porque ya no se vale que le demos a los ciudadanos una palmada y les digamos “usted disculpe, lo sentimos mucho”. Llama la atención la frescura, la novedad de las propuestas de Arias Lovillo. Ahí tienen los ciudadanos un proyecto que parece estar alejado del tufillo ese de los políticos tradicionales a quienes ya el pueblo les ha perdido la confianza. Ya veremos qué sucede en las urnas.

