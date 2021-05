Arteaga, un periodista de diputado

Víctor Hugo Arteaga es un ciudadano del mundo que eligió a Xalapa como su patria chica. Ha sido reportero toda su vida y ahora quiere ser diputado por Redes Sociales Progresistas.

Lo conocí en esta ciudad hace muchos años y he sido testigo de su trabajo y dedicación. Feligrés de la Iglesia Adventista, Arteaga está convencido de que la religión nos debe convertir en mejores seres humanos, atentos al prójimo y dispuestos a transformar el entorno. Por ello, en esta campaña electoral, investido como candidato a diputado local por el distrito X de Xalapa urbano, invitó a dejar el encono y la persecución política que por años ha guiado a los políticos veracruzanos. Pero no sólo eso, como periodista que es, no ha dejado el ejercicio de la profesión y desde la plataforma de Facebook live, todas las mañanas, realiza “Diálogos Progresistas”, un espacio para conversar con todos los candidatos que buscan un puesto de elección popular en Xalapa. Desde ahí expone el eje de su campaña política, el combate a la corrupción, porque no hay que olvidar que fue Víctor Hugo Arteaga quien destapó el caso de las empresas fantasmas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, una minuciosa investigación que lo hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo. Así, promoviendo la pluralidad, en “Diálogos progresistas” ha conversado con David Velasco Chedraui, candidato de PAN, PRI y PRD al gobierno municipal; Raúl Arias Lovillo, de Movimiento Ciudadano; Eduardo Vega Yunes “El Tato”, de Fuerza Por México y Giovanni Arcos, entre otros. “Se trata, me dice, de fortalecer sin miedo la democracia, de vernos las caras, de dialogar, de confrontar nuestros puntos de vista, porque al final a todos nos une una causa: el bienestar de Xalapa”. “Sé de mi capacidad para hacer la diferencia y eso me permite representar mi perfil de periodista, seguir en la objetividad de que la ciudadanía escuche las mejores propuestas. Hoy denuncié de forma mediática como José Alberto Pérez, alias ‘el chocolate’, está repartiendo vales de gasolina como parte del juego sucio. Tengo el vale de gasolina que mostré”. “He tenido un trabajo intenso con el sector religioso, que es el que realmente me ocupa. Soy el único candidato cristiano que no tiene miedo a decirle no al aborto, no al matrimonio igualitario. No soy populista, no me interesa decir lo que no está en mis principios, lo que no es natural. Soy muy congruente con lo que digo y con lo que pienso. Honestidad hermano para hacer lo que tenga que hacer”. Por la vía uninominal o por la plurinominal —porque también se encuentra en la lista—, Víctor Hugo Arteaga será diputado local y su trabajo abonará sin lugar a dudas a lo que Veracruz requiere, políticos aguerridos, de una sola pieza, que no se detengan ante las componendas o la corrupción.

