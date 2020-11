Austeridad de JM Pozos y compañía

Apenas el pasado 3 de noviembre, cuando dio a conocer la estrategia de empleo temporal Covid-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que administraciones del pasado inmediato en Veracruz despilfarraban el dinero en privilegios...

Y dijo que ahora su gobierno los ha cortado para brindar más beneficios a los veracruzanos, como los 9 mil 500 empleos que se ofertarán para personas que han perdido su puesto de trabajo durante la pandemia. Ese día, el jefe de las instituciones de Veracruz reconoció al secretario de Finanzas, José Luis Lima, por “el gran trabajo en contención del gasto” que ha realizado, lo que permitió contar con estos recursos para la estrategia de apoyo temporal para personas desempleadas a causa de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. Sin embargo, ese programa de austeridad, que tantos dividendos políticos le ha dado al gobernador Cuitláhuac García parece no interesarle a ciertos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación de su gobierno, particularmente al subsecretario de Planeación, José Manuel Pozos del Ángel y a sus amigos cercanos. Sí, al hijo del diputado José Manuel Pozos Castro, aspirante a la presidencia municipal de Tuxpan, famoso por su cercanía con Raúl Salinas de Gortari y porque ha sido priista, perredista, panista y ahora morenista. Como botones de muestra están el caso de una de sus mejores amigas, Michelle Estephany Dávila Cruz, titular de la Unidad de Género de la Sefiplan, avituallada con uno de los mejores sueldos de la dependencia y como dicen que el dinero y el amor no pueden ocultarse, la joven presume en sus redes sociales los viajes que ha podido realizar lo mismo a las playas del Caribe o del Mediterráneo que a Roma, Italia; París, Francia o El Cairo, Egipto. Feliz, se le observa montada en un yate frente a las aguas turquesas mediterráneas, posando en el Coliseo Romano, frente al museo de Louvre o en el templo de Luxor en la milenaria zona de las pirámides de Egipto. Otro caso es el de Luis Manuel Salazar Díaz, el amigo más cercano de José Manuel Pozos del Ángel, a quien tiene en nómina con una jugosa compensación, sirviéndole de asesor. Las pocas veces que lo han visto llegar a la Sefiplan, se baja de un lujoso Audi y aficionado como es a los partidos de la NFL, en sus redes sociales se muestra lo mismo frente al Lambeau Field, el estadio de futbol americano de la ciudad de Green Bay, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, que en el AT&T Stadium de Arlington, Texas o en la Puerta de Nube —Cloud Gate—, la famosa escultura del artista indobritántico Anish Kapoor, que embellece la Plaza AT&T en el Millenium Park de Chicago, Illinois. Ya le comentaremos más datos de los privilegios que goza Ana Karen Virués, una joven que despacha como jefa de Departamento en la Sefiplan con un sueldo superior al de Director de Área y que bien podría acercarse al del mandatario, con todo y la reducción que ya se hizo. Si bien se dice que el ejemplo arrastra, el del gobernador no ha permeado, no ha llegado a estos jóvenes privilegiados de la Cuarta Transformación que llegaron a disfrutar del “pinche poder”, como dijera el clásico.

