Cuitláhuac en Puente Nacional

Hace apenas 17 días, el 15 de febrero, el Gobierno del Estado de Veracruz, que preside Cuitláhuac García Jiménez, inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Puente Nacional, una demarcación que se caracteriza por su gente buena, su historia y gastronomía.

En la explanada del palacio municipal que preside el alcalde Fabián Sartorius Domínguez se aplicó en todo el estado la primera vacuna a los adultos mayores. Y ayer, miércoles 03 de marzo, el mandatario veracruzano presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, acompañado de su gabinete de seguridad, funcionarios estatales y federales, que estuvieron atentos de las demandas de la población. Llama la atención la deferencia política del mandatario veracruzano a este municipio, del que dijo, tiene gratos recuerdos, porque de niño, en muchos viajes que hizo con sus padres de Xalapa a Veracruz, recuerda el imponente río y el Puente del Rey, infraestructura estratégica en las luchas independentistas que tuvieron registro en esta región centroveracruzana. Directo, franco como suele ser, Cuitláhuac García Jiménez felicitó al joven munícipe, Fabián Sartorius Domínguez por el trabajo que está realizando para beneficio de sus gobernados y también por la organización que se dio en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a 3 mil 600 adultos mayores. Ese 15 de febrero, Puente Nacional fue noticia nacional, porque este terruño se convirtió prácticamente en el primer municipio del país en donde inició esta esperanzadora práctica sanitaria para contener la terrible pandemia del virus SARS-CoV-2.Y bueno, en relación al trabajo social que está realizando Fabián Sartorius Domínguez, este reportero ha sido testigo de muchas acciones. El 23 de febrero entregó un techado en la Escuela Primaria Úrsulo Galván, en la comunidad de Teopanapan y apenas el día 02 de marzo, inauguró un sistema de bombeo de agua potable en Potrerillos, para beneficiar a más de 150 familias, mejorando un importante sistema eléctrico. Y así, a pesar de la pandemia, el munícipe no ha parado con obras de gran relevancia social. Así que no es extraña esta deferencia y atención que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez está teniendo con el joven edil. Así registró esta importante visita en sus redes sociales el jefe de las instituciones en Veracruz: “Estuvimos en el histórico municipio de Puente Nacional, con la Coesconpaz, donde pocos saben que existen no una sino dos casas de Antonio López de Santa Anna, se cuenta que la más conocida, que está visible desde la carretera era un punto de vigilancia con fines militares y la menos visitada, es una interior, cerca de ahí que se ocupaba de descanso”. “Y el Puente del ‘Rey Chico’ era el paso antiguo entre el Puerto de Veracruz y Xalapa, por su parte el Puente Nacional ha sido pintado por un artista local en sus obras y que se exhibe en la tienda ‘Orgullo Veracruzano’ en la Plaza El Dorado en Boca del Río, siendo una de las piezas más demandadas”.

“Además, desde aquí el delegado federal anuncia el reinicio del apoyo a pescadores registrados en el programa ‘Bienpesca’ a nivel estatal. Y nos es grato constatar que el Plan Nacional de Vacunación en su primera etapa en este municipio ya protegió al 80% de la población adulta mayor y que en coordinación los tres órdenes de gobierno se ha instalado en Tamarindo el módulo de operaciones conjuntas de SSP y Guardia Nacional”.

Así que Puente Nacional es nuevamente buena noticia en la entidad veracruzana.

