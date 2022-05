Efectos sobre las 6 gubernaturas en juego y el 2024

¿Recuerdan a Antígona? La gran heroína de la extraordinaria obra de Sófocles, quien desafío al Rey Tebas y sepultó a su hermano contra las inamovibles órdenes reales, pero sobre todo desafía un derecho básico: la piedad, que tienen y ofrecen todos los seres humanos y por ello condenada a muerte por su desacato.

La reforma energética en materia eléctrica sigue otorgando efectos en muchos sentidos al interior del movimiento político más poderoso de los últimos tiempos en América Latina, y por supuesto al exterior de un país que tiene en juego seis gubernaturas y en el horizonte la elección del 2024. Veamos querido lector: El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como todo orden humano y político se ve inmerso en su vida más íntima en corrientes, motivos y razones que no necesariamente coinciden en un mismo sentido, mucho menos en una forma exactamente igual de observar un futuro incluso a veces inmediato, en este sentido es que el contexto del movimiento siempre será un pantano de incertidumbre, cuyos únicos elementos para mantenerlo amalgamado pueden resultar dos: el primero y más fuerte, el misticismo y liderazgo de su fundador y punta de lanza, Andrés Manuel López Obrador; y el otro elemento de unión que resulta más bien de forma, es la continua actividad del movimiento, es decir, el trabajo de sus bases y simpatizantes, dígase realización de comités, juicio contra los expresidentes o revocación de mandato, cada uno ha ayudado a la cohesión fuerte y solventar las diferencias de una causa que siempre ha salido exitosa en dos vertientes, en su resultado y también en el mantenimiento de la unidad hacia un mismo destino mediato del movimiento.

Esta política contracíclica trae a colación la comparativa con Antígona, su lucha entre las leyes del hombre y la riña eterna entre lo que se necesita hacer para evolucionar y obtener la supervivencia en un contexto muy cambiante, pues de lo contrario corremos el riesgo de sucumbir. Sócrates muere defendiendo el derecho que tiene toda persona a la verdad, Galileo Galilei desafía la autoridad medieval, oscura y cerrada y tiene el mismo fin, y qué decir de los defensores de Tiananmen, quienes inermes fueron masacrados. ¿Qué pasa con ambos efectos hacia afuera? Quienes piensan tener la razón, aunque no pueden ni siquiera entender luego de tres años que la política se transformó completamente, tienen en sus manos una victoria muy pírrica, la oposición gana en el sentido de que la reforma energética no pasa, es una victoria legislativa, sí, pero en el colectivo, en la opinión pública, no se refleja su victoria, por el contrario, de las 6 gubernaturas en juego, en 4 se clarifican mucho más en sus resultados, como lo son Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo, una más está a punto de estar en empate técnico como lo es Durango, cuya ventaja era clara de la oposición y la que parece solo moverse un poco es Aguascalientes, pero en todas el efecto de la reforma se aprecia en favor de la causa del Presidente, y 6 o 4 gubernaturas no es cosa menor si vemos el avance de la totalidad de gobernadores con los que cerraría el 2022 y por ende, sus congresos locales.

Una causa bien sembrada en la opinión pública, un presidente con más del 60% de aceptación y en recuperación, pese a la embestida mediática, y en puerta otra discusión que colocará a la oposición a prueba, ahora ya con la experiencia de perder ganando, tan es así que ya presentaron una reforma electoral alternativa a la del Presidente, para prever que no se les acuse de estar en contra, comienzan a más de tres años a encontrarle la cuadratura al círculo, tarde, pues estamos a dos años y meses de la sucesión del 2024, que ellos mismos entregaron el pasado 17 de abril al traicionar a la patria cuando votaron en contra la reforma eléctrica.

Se encargaron también de poner de moda un concepto que estaba bastante olvidado en la opinión pública mas no en la lucha del movimiento, traición a la patria, así el contexto después de la batalla y de cara a las elecciones del 5 de junio de este año, difícilmente encontraremos circunstancias similares, el mar proceloso de la política está picado, pero cargado a un solo lado, y los navíos del movimiento sorteando la mar hacia buen puerto, serán muchas las historias las que se cuenten, se están desde hace tres años adoptando nuevos métodos, por lo tanto, no hay idea por descabellada que parezca que no abone a la causa de un mejor país, pero al mismo tiempo continuar con un rumbo perfectamente definido, que en efecto a veces en un ánimo maniqueo, polariza, confronta, choca, pero en todos los escenarios es necesario, como lo ha sido en otras trasformaciones, la definición, basada en el amor por este país, por su futuro, por lo que viene, por que todo sea mejor.

Diputado federal. Morena

