El miércoles de esta semana, 30 de marzo para ser exactos, se cumplieron dos años del artero asesinato de la periodista veracruzana María Elena Ferral Hernández, el mismo tiempo en que la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGEVER) no ha logrado resolver este crimen que sigue impune, como otros muchos.

A la entrañable María Elena Ferral Hernández, le dispararon durante el día, en pleno centro de la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, el lunes 30 de marzo del año 2020.

Desde entonces, la autoridad procuradora de justicia mantiene su investigación, sin resolver aún tan artero crimen.

Al igual que hace dos años cuando diversas organizaciones nacionales e internacionales se sumaron a la exigencia del esclarecimiento de este crimen que lastima a la sociedad y al gremio periodístico, el miércoles de esta semana otras más se pronunciaron en contra de la impunidad que prevalece en Veracruz.

LO DIJO EN VERACRUZ… En diciembre del año 2005, el filósofo y profesor español Fernando Fernández-Savater Martín, mejor conocido como Fernando Savater, estuvo en la entidad veracruzana para entre otras cosas, recibir el doctorado Honoris Causa por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, cuando el gobernador del estado era Fidel Herrera Beltrán, a quien mencionamos para que ustedes amables lectores, contextualicen y sobre todo, recuerden, los tiempos que vivía el estado de Veracruz, no muy distintos a los actuales.

En el evento oficial que por la UV encabezó el entonces rector Raúl Arias Lovillo, el filósofo Fernando Savater dijo hace ya casi 15 años, algo que como dice aquel “cae como anillo al dedo”, en el sentido de que “América Latina no necesita caudillos, sino buenos líderes políticos, pero es necesario salir de la ignorancia para no caer en manos de caudillos que fascinan” y añadió: “En la democracia, todos somos políticos. Los malos políticos son responsabilidad nuestra: los elegimos y no los revocamos. La costumbre es que los candidatos propongan, cuando somos nosotros quienes debemos proponer y exigir que se comprometan con nuestras necesidades”, palabras que hoy cobran gran vigencia por lo que estamos viviendo en México.

Precisamente por el tema de la impunidad en el estado de Veracruz, es que recordamos aquella visita del año 2005, del filósofo español Fernando Savater, quien en una entrevista sobre la violencia que ya se vivía en aquel entonces en territorio veracruzano, dijo algo que ha quedado para la posteridad y vigente al paso de los años en nuestra entidad federativa: “más que el delito, lo que duele es la impunidad”.

Cuánta razón tuvo, tiene y tendrá el maestro Savater, pues la impunidad en Veracruz está doliendo más que el delito.

Desde entonces a la fecha, también han quedado para la posteridad los muchos “no quedará impune” que han dicho quienes circunstancialmente estuvieron y están a cargo de la administración veracruzana.

Ya son muchos los crímenes, entre ellos los feminicidios, que se han quedado en el olvido del imaginario colectivo, pero no de las familias que solo esperan una sola cosa, justicia, como sucede con familiares y amigos de María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, Veracruz, presuntamente por su profesión de periodistas. Por cierto, fue en el gobierno del ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez.

