Justicia, talón de Aquiles

Este lunes, en Twitter, el gobernador Cuitláhuac García publicó: “¡Ya impusimos #RécordDeObras y seguimos!”, mostrando fotografías de la modernización con pavimento hidráulico del bulevar “Rafael Tapia”, uno de los accesos a Ciudad Mendoza viniendo de Nogales. “Con hechos estamos cumpliendo nuestra palabra de llevar bienestar social a todas las regiones de Veracruz”, afirmó el mandatario estatal de Morena.

Sin embargo, uno de los talones de Aquiles de su régimen sigue siendo el de la procuración y administración de justicia, a cargo de la Fiscalía General y del Poder Judicial del Estado. El columnista Francisco Garfias, del diario Excélsior, entrevistó a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado que fue detenido el 22 de diciembre de 2021 cuando acompañado de su esposa, su hija y un sobrino viajaba de Tuxtepec, Oaxaca, hacia Xalapa. Dos camionetas se le atravesaron. De momento pensó que era un secuestro. “Somos ministeriales. Traemos una orden de aprehensión de atraparlo hoy a como dé lugar. Quieren que pase el 24 de diciembre en la cárcel”, recuerda que le dijeron los elementos de la FGE.

Preguntó asombrado: “¿De qué se me acusa?”. Le respondieron: “De ser al autor intelectual del asesinato del señor René Tovar”. No lo podía creer. Se lo llevaron al penal de Pacho Viejo. Durante su cautiverio de casi seis meses, Del Río Virgen relata que conoció a otros reclusos que seguían presos porque no tienen dinero para pagar un abogado particular y les asignaron uno de oficio. Pero esos abogados de oficio, afirmó, “son corruptos, se prestan a hacer fraude”, mencionando concretamente a “Gerardo de Jesús Vélez García, defensor de Christian N, y Óscar Zamora Valladares, defensor de Alejandro N”.

“Christian N tenía que ir a una audiencia. El defensor de oficio dijo que necesitaba 15 mil pesos para defenderlo. Son de muy escasos recursos. No los pudieron juntar.

“La audiencia se difirió 15 días. Es decir, se tuvo que quedar dos semanas más en la cárcel, porque no consiguió el dinero. El defensor de oficio recibe un salario para eso”, apunta, revelando que el senador Ricardo Monreal le puso un abogado particular que lo sacó de la cárcel tras pagar 5 mil 200 pesos por el daño.

De Alejandro “N” dijo que está recluido por un asesinato que no cometió. No hay ninguna prueba para imputarlo, afirma. Como él, que sin evidencias pretenden achacarle el crimen del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones.

Señaló que el abogado Óscar Zamora dejó pasar los tiempos y Alejandro fue sentenciado a 22 años de cárcel. “

Es un joven de no más de 26 años que tiene un hijo de dos años. Va a pasar en la cárcel más de dos décadas, porque a su abogado defensor se le olvidó que tenía 15 días para recurrir la sentencia del juez. Son temas muy duros que vi en la cárcel”, comentó.

“El senador Monreal hace gestiones para ver de qué manera la Suprema Corte podría atraer el caso”, confió al columnista.