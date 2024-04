La guerra de lodo en las campañas

60 días se tienen para las campañas a la gubernatura veracruzana aunque hay algunos personajes que en su agenda de dos meses tienen solo programado denostar, tirar lodo, ante la carencia de propuestas reales que ayuden a mejorar la vida de las y los veracruzanos. Hay también quienes, desde el arranque, se han diferenciado, como es el caso de la candidata de Morena, PVEM y PT, Rocío Nahle, quien presentó ya sus 80 compromisos en 8 ejes.

En su primer discurso, Nahle García dejó muy en claro que cada uno de estos compromisos que cumplirá en los próximos seis años, son respaldados por nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y que son para impulsar la Educación, la Seguridad y los Derechos Humanos, la Salud, el Desarrollo Económico, la Infraestructura, el Bienestar Social, el Campo, la Ganadería y la Pesca, así como el Turismo y la Cultura en nuestro estado.

Con un lleno total, que mostró el músculo político y el respaldo que damos a la Cuarta Transformación, fue muy enfática al señalar que toca garantizar que las próximas generaciones vivan en un entorno digno, principalmente las mujeres, madres solteras y de la tercera edad.

Reza el dicho que al que le quede el saco, que se lo ponga, por eso hay muchos más que molestos, irritados, intentando, sin suerte alguna, descarrilar a dos mujeres que van a hacer historia: nuestras próximas gobernadora y presidenta, Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum.

Esos misóginos, más que dañarlas, se describen de cuerpo completo en sus diarios intentos desesperados, no toleran el avance que vamos teniendo las mujeres, no se hacen a la idea que es nuestro tiempo y que el Club de Toby se terminó hace mucho tiempo.

Tanto la doctora Sheinbaum, como la ingeniera Nahle, son mujeres de una sola pieza, que no se inmutan ante el lodazal que las han querido tirar, pues ante cada calumnia ellas presentan propuestas. Los que atacan son los que no terminan por entender que los tiempos han cambiado, que la gente no compra sus cuentos y que lo que quieren es quien les resuelva, no quien solo grille.

Los resultados de las encuestas los tienen por demás preocupados; no conciben que dos mujeres les vayan ganando por tanto. Este lunes, precisamente, al cumplirse un mes de las campañas presidenciables, El Financiero presentó una encuesta en la que Claudia Sheinbaum tiene 51 por ciento de las preferencias electorales. Superar esos 17 puntos de diferencia es imposible. Otra encuesta, la de Altika, le da 50 por ciento de la intención del voto; el tercer lugar, por ejemplo, solo tiene 6 por ciento.

Y, en Veracruz, el panorama electoral es muy similar. Rocío Nahle arrancó su campaña con una diferencia con el segundo lugar aplastante.\u0009Nahle anda -y seguirá- recorriendo los municipios, caminando, escuchando a la gente, mientras otros se quedan en la comodidad de los salones de los hoteles, en los aires acondicionados.

Esas son las enormes diferencias, las razones por las que estas dos mujeres están arriba en las encuestas y en el ánimo de la gente. Estos días serán para afianzar el trámite de pasar a la historia del estado y del país, por eso, en el Grupo Veracruz, creemos y estamos con ellas.

*Diputada local del Grupo Legislativo Mixto Por Amor a Veracruz Verde.