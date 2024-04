La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia

De muy buen humor, con un ánimo inigualable, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició este lunes su conferencia mañanera, pidiendo la canción “Gracias a la vida”, de Violeta Parra. “Hay algunos que están muy enojados.

Lo que no podemos permitir y todos hacer un esfuerzo, es caer en la frustración”, dijo, antes de que se escuchara el canto de la compositora chilena, una artista, que, por cierto, un año después de escribir esa pieza, se quitara la vida.

Con un semblante sereno que refleja sin duda su paz interior, el Presidente aplaudió luego de que concluyera la canción que transmitieron en la gran pantalla de la sala de conferencias de palacio nacional: “Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros”, se escuchó a la mujer que le cantó a la campiña chilena.

El mandatario mexicano refrendó su compromiso con la paz y la tranquilidad del país, la cual es fruto de la justicia. Lo dijo de manera contundente, pero consciente de las restricciones que impone la veda electoral. Y lo dijo sobre todo porque sus detractores quieren utilizar algunos hechos de inseguridad para llevar agua a su molino.

Por cierto, el próximo domingo 21 de abril, el jefe de las instituciones del país regresará por enésima ocasión al puerto de Veracruz. “Estaré el domingo en el puerto de Veracruz, por la conmemoración de la toma del puerto, la invasión del puerto. Vamos a llevar a cabo un acto con la secretaría de Marina, el domingo”, indicó.

Así, comentó que pasando las elecciones “se soltará el pelo”, “porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente. Ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses”, dijo.

“Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la banda presidencial. Para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas, de millones de mexicanos”, asentó.

“Esta es una transformación que se inició y continúa, impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de hombres, mujeres, libres, conscientes”, destacó frente a quienes pretenden manipular a los mexicanos.

“Sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad política. No voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia. No voy a tener red social. No voy a escribir ningún mensaje por tuit”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

México ha vivido una etapa histórica, única en su vida política. El trabajo y el legado del mandatario mexicano es inigualable. Le faltan algunos meses y ya el pueblo de México lo extraña.

La Secretaría de Cultura de Veracruz se une por segunda vez en el año a la programación de la Macro Feria Infantil “Aprendo a Cuidarme”, iniciativa que promueve la Secretaría de Protección Civil del estado con el objetivo de fomentar entre las infancias veracruzanas una cultura de cuidado, salud y prevención de manera lúdica y educativa.

En esta ocasión, se llevará a cabo del 15 al 17 de abril, de 9:00 a 17:00 horas, en la Arena Veracruz, ubicada en la Calle Alaminos 156, en la Colonia Jardines del Virginia de Boca del Río, Veracruz. Todas las actividades son gratuitas.





