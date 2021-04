La zona centro, foco rojo

La zona centro del estado, concretamente el corredor Córdoba- Orizaba, la famosa zona de los 30 caballeros y de la Pluviosilla, se ha convertido en un foco rojo de inseguridad que ha roto su tradicional tranquilidad, sobre todo por la psicosis que se vive en la región con los levantones o desapariciones de personas.

Testimonio de ello, por citar un ejemplo, es que en ambos municipios existe el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba, que, ante la pasividad de las autoridades ministeriales, se ha dedicado a buscar a familiares que, por cierto, suponen sufrieron desaparición forzada por parte de los cuerpos policiacos, no del crimen organizado. Este colectivo busca entre otros, a 13 personas que desaparecieron en 2019 en aquella zona, tres en Ixhuatlán del Café, otras tres más en Ixtaczoquitlán y los restantes en Ciudad Mendoza. Los integrantes de este colectivo son los mismos que por su cuenta han intensificado la búsqueda precisamente en Ixtaczoquitlán, donde una pista les indicó que allí pudieran encontrar sepultados a sus desaparecidos, pero sobre todo obligados por la displicencia de la autoridad ministerial que aun cuando tiene un área especializada en estas tareas, no está actuando en consecuencia al reclamo de los familiares que buscan a sus hijos, hermanos o padres. Es tan tensa la situación en la extranquilla zona centro del estado de Veracruz, que por ello hace algunos días, cuando elementos policiacos detuvieron en Orizaba a un grupo de jóvenes que se encontraban en un establecimiento dedicado a tatuajes, cuya primera versión responsabilizaba a un comando armado, de inmediato se organizaron las protestas de familiares y amigos que reclamaban información sobre los desparecidos, lo cual de hecho, se ha convertido en estrategia cuando se dan este tipo de situaciones. Fue tan burdo el manejo que se le dio a la información sobre la detención de esas personas en Orizaba, que ante el silencio de la Fiscalía General del Estado tuvo que intervenir el Ejecutivo estatal Cuitláhuac García Jiménez para precisar que los supuestos levantados se habían remitido y puesto a disposición de la FGE. Hágame favor. Sin embargo, no fue suficiente la versión del Ejecutivo estatal, por lo que familiares y amigos de los detenidos siguieron manifestándose, haciendo plantones, presionando a la autoridad ministerial a que reconsiderara su actitud. Finalmente, varios de los extrañamente detenidos fueron liberados, no todos, evidenciando así la desconfianza que se le tiene en aquella región a la policía. Con ello amables lectores, se compruebe una vez más que la ciudadanía está asumiendo un rol importante en su propia defensa, dejando en entredicho a quienes están encargados de la procuración de justicia en la entidad veracruzana.

MOVIMIENTO NACIONAL … A propósito de lo anterior, la detención y vinculación a proceso del exsecretario de Gobierno del estado en el bienio de Miguel Angel Yunes Linares, a poco más de dos meses de la elección del domingo seis de junio, se ha convertido en un movimiento nacional de protesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política que tiene amplia experiencia en este tipo de acciones.

El mismo Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, ha encabezado este movimiento señalando que Franco Castán es un preso político.

mail: guadalupehmar@yahoo.com

guadalupehmar@yahoo.com