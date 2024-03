Los Portales

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Cuauhtémoc Blanco dejar la gubernatura de Morelos inmediatamente para conservar su candidatura a diputado plurinominal por Morena.

Durante una sesión pública, tras resolver la impugnación presentada por PRI, PAN y PRD contra la candidatura de Blanco, los magistrados decidieron que podría mantener su registro como candidato, pero debería separarse del cargo. ¿Le dará miedo al exfutbolista saltar de puesto sin red de protección?





***





Que sigue con una actitud de influyente e intocable político mexicano… Félix Salgado, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, advirtió a la oposición en el Senado sobre las propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

“Deben tener cuidado, o el tiro puede salir por la culata. Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero, ¿y qué tal que procede lo de Guanajuato? No nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral”. Sonó mucho a amenaza…





***





En las últimas semanas, los hospitales en Oaxaca y Sinaloa han enfrentado problemas en su administración hospitalaria, afectando significativamente a los pacientes. La agenda de consultas, hospitalizaciones, cirugías, estudios de laboratorio, y especialmente la dispensación de medicamentos, han sido los servicios más impactados.

Se señala una falta de coordinación entre los operadores de software y el personal médico como causa potencial de estos problemas, lo que adicionalmente podría comprometer la seguridad de los datos personales y expedientes clínicos de los pacientes. Ante esta situación, las autoridades han iniciado supervisiones, apuntando al software Sigho de la compañía Práctica Médica Efectiva, dirigida por Luis López Avendaño, como uno de los principales factores detrás de las irregularidades observadas.





***





La Contraloría del Estado de México, mediante la auditoría número 113-DS, ha destapado posibles irregularidades en la Secretaría de Educación del estado, poniendo en la mira a Gerardo Monroy Serrano, extitular de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México.

Como parte de las primeras acciones, se ha solicitado formalmente su información personal, dando paso a una investigación profunda. Esta indagación apunta a descubrir una posible estructura de corrupción activa durante la gestión del exgobernador Alfredo del Mazo, implicando desde desvío de recursos hasta anomalías en la ejecución de obras, pagos no autorizados, y más.





***





El proceso electoral metió en incertidumbre hasta a las corporaciones policiacas, pues el resultado de los comicios en algunos estados determinará el futuro de los uniformados; tal es el caso de Campeche, de la morenista Layda Sansores, donde se detonó una crisis por las inconformidades de los policías.

En el sureste, estarán en juego Chiapas, Tabasco y Yucatán, los dos primeros ya en manos de la 4T y el último gobernado por el PAN, entidades en las que cuentan que los elementos de seguridad están ya tomando determinaciones respecto de los comicios para evitar que se repitan casos como la crisis campechana.





***





La activista Alessandra Rojo de la Vega, quien compite actualmente por la alcaldía Cuauhtémoc, llevó personalmente una carta a la ONU Mujeres para solicitar una revisión a la actuación de las autoridades mexicanas en el marco de las movilizaciones por el Día de la Mujer.

La denuncia ante el organismo internacional se hizo sobre los gobernadores de Colima, Indira Vizcaíno; de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y de Zacatecas, David Monreal, por permitir el uso de armas, gas pimienta y corporaciones policiales destinadas a la aprehensión de criminales para reprimir a las participantes.