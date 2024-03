Los Portales

“No me han planteado nada, no hay, no existe ese planteamiento. Se lo inventan, se lo inventan…”, así intentó Xóchitl Gálvez atajar el viernes la campaña lanzada por los voceros de Morena para intentar vincularla con Vox, el partido de la ultraderecha española.

Según la versión difundida desde el partido, Vox ofreció a la abanderada opositora diseñarle estrategias de campaña para enfrentar el sólido respaldo popular de la candidata oficial Claudia Sheinbaum. La calumnia cuando no mancha tizna, como repite el inquilino de Palacio Nacional, aplica en este caso.

Todo partió de un diagnóstico titulado Amenazas a la libertad: el asalto a la democracia en Iberoamérica, elaborado por el Foro de Madrid y la Fundación Disenso, ambos ligados con Vox. El informe de 62 páginas menciona una sola ocasión a Xóchitl, en la página 48: “A pesar de este contexto desafiante, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, cuenta con un sólido respaldo popular en detrimento de la oposición y su principal candidata, Xóchitl Gálvez. Esto es preocupante para el país, ya que Sheinbaum representa una continuidad en la agenda política de AMLO. Queda por verse si AMLO se retirará o intentará interferir en un eventual gobierno de Sheinbaum”.





***





Y no solo eso, los voceros de Morena, como su líder nacional, Mario Delgado, sacaron de contexto un párrafo de la introducción del documento para sembrar la idea del supuesto ofrecimiento de apoyo directo a Gálvez Ruiz: “En este sentido, Foro Madrid se compromete a servir de elemento de apoyo y de articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias y, sobre todo, dando testimonio de constancia y de lucha”. El párrafo en cuestión no tiene dedicatoria. Es más, el documento dedica exclusivamente tres párrafos a México. El contexto, como siempre, es importante.





***





La recomendación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a sus agremiados de no transmitir La Hora Nacional este domingo 24 de marzo es el último eslabón de una cadena de irregularidades que se han presentado en los medios públicos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora tocó el turno a ese espacio que desde hace 87 años, ininterrumpidamente, ha enlazado a las cadenas nacionales de radio los domingos en la noche para difundir material cultural, de la historia de México, de entretenimiento, de las innumerables tradiciones en el país. Lo mismo ocurre desde el inicio de esta administración con otros canales públicos de radio y televisión, como Once TV, Canal 22 y Canal 14.





***





En estos casos invariablemente se ha visto la mano del vocero presidencial, Jesús Ramírez, impulsor del segmento denominado “¿Quién es quién en las mentiras?”, o de Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), quien con recursos públicos ha creado instancias como la plataforma “Infodemia”, que sólo desmiente información que no favorezca al gobierno.





***





El argumento de la CIRT fue que existe un “grave riesgo” de que los radiodifusores de las cadenas privadas puedan ser sancionados por el INE, ya que en las últimas emisiones de La Hora Nacional se ha hecho propaganda de la candidata presidencial del partido oficial, Claudia Sheinbaum, según una denuncia del PAN ante el órgano electoral. En este tema lo que está en juego es, ni más ni menos, que la equidad en la contienda y el uso de recursos públicos con fines electorales, aprovechándose de espacios en medios privados, temas que denunció durante décadas López Obrador como líder opositor.





***





Una buena. el Centro de Estadística y Documentación Electoral (CEDE) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no desaparece, solo será reubicado del Edificio L que actualmente ocupa, pero que resultó dañado desde el sismo de 2017, a otro espacio dentro de la misma unidad Iztapalapa.





Dicho centro es una plataforma especializada en datos y estadística electoral como los resultados electorales federales y locales de cada proceso electoral, documentos básicos de los partidos políticos, legislación electoral, bibliografía y hemerografía especializada, entre otros archivos. Buena noticia que se mantenga el acervo para futuros investigadores.