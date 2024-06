Luchar por un México sin mentiras

La reciente jornada electoral ha dejado al descubierto una realidad que no podemos ignorar: México necesita urgentemente un cambio hacia la verdad y la transparencia. La afirmación de que la mayoría del pueblo eligió a Morena en las elecciones es una de las tantas mentiras que no debemos pasar por alto. Para entender mejor el panorama, es crucial analizar los números.

En México, somos alrededor de 130 millones de habitantes, de los cuales 98 millones están registrados en el padrón electoral. Sin embargo, si es que fueran verdad los números que se reportaron del PREP, pues falta el voto por voto, sólo 33 millones de votos fueron a favor de Morena. Esto claramente no representa a la mayoría del pueblo mexicano.

De hecho, hubo alrededor de 40 millones de abstencionistas, lo que significa que una gran parte de la población no dio su aval al actual gobierno, más los votos de la oposición PAN, PRI, PRD suman más de la mitad de quienes no están de acuerdo con Morena.

Esta situación refleja una desconfianza y un desencanto profundos hacia el sistema político actual. No se trata solo de cuestionar la legitimidad del gobierno, sino de reconocer que la verdadera mayoría no está siendo representada. Es imperativo que construyamos un México basado en la verdad, donde las cifras no sean manipuladas para servir a intereses particulares.

El verdadero contrapeso hoy en día reside en los ciudadanos inconformes y en los mercados económicos. La reciente caída de la bolsa y del peso mexicano son señales alarmantes de que las políticas actuales están llevando al país hacia un precipicio. La inestabilidad económica y la incertidumbre sobre el futuro están creando un ambiente propicio para la barbarie.

No podemos permitir que este sea el destino de México. Debemos actuar ahora, detener esta espiral descendente y trabajar juntos por elecciones auténticas y efectivas. Veracruz y México merecen una democracia real, donde cada voto cuente y la verdad prevalezca. Nosotros desde la oposición seguimos luchando por un México mejor, dando voz para quienes vemos un México de instituciones fuertes, de trabajo, un México donde la honestidad y la transparencia sean los pilares de nuestro gobierno. No podemos soportar más mentiras; es hora de tomar acción y construir un futuro digno para todos los mexicanos.

*Diputada local