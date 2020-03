¿Morir de hambre o de Covid-19?

El pasado miércoles 18 fue asaltado el Súper Chedraui de El Coyol, en el puerto de Veracruz; 48 horas después ocurrió lo mismo en Tecámac, Estado de México.

Cuatro días más tarde se reportaron saqueos a tiendas de conveniencia en la capital del país y en el estado de Puebla, los cuales fueron supuestamente orquestados por medio de un grupo de WhatsApp.

Estos hechos delictuosos ocurrieron antes de que la pandemia del coronavirus escalara y obligara a las autoridades federales y estatales a recomendar el aislamiento social para contener la propagación del Covid-19.

Sin embargo, estos saqueos han comenzado a preocupar a algunos magnates mexicanos. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego, quien durante una conferencia con directivos y líderes empresariales aseguró que las medidas preventivas contra esta pandemia, especialmente el aislamiento social, tendrían una mayor mortalidad que el coronavirus en México, pues advirtió que "dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos, porque resulta que el estómago no sabe esperar".

El dueño de TV Azteca inclusive aseguró que aunque el virus existe, se tiene una "ecuación equivocada", pues el Covid-19 no es igual a muerte. Y afirmó que "como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre".

Esta opinión le valió al dueño de Banco Azteca y de Elektra una retahíla de críticas, principalmente de los opositores del presidente López Obrador, quien pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado invitando a los mexicanos a que "sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía".

Pese a que en el mundo suman ya más de 16 mil 200 los muertos por este virus, Salinas Pliego respaldó la postura del presidente, pues consideró que la parálisis que sufre la economía mexicana "significa hambre", un problema social que podría tener consecuencias negativas para el sector empresarial.

Y es que el magnate refirió que una buena parte de la población mexicana "no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día”.

Por ello manifestó su preocupación de que a falta de transeúntes genere espacios de acción para los delincuentes. "Estamos mal: las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, la vida tiene que continuar", afirmó.

No obstante que en México hay 405 casos confirmados de Covid-19 y que tanto AMLO como la OMS han hecho la declaratoria oficial de la fase dos de la pandemia —obligando el aislamiento social para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad—, Salinas Pliego insistió en que es necesario reactivar la economía, pues miles de personas podrían quedarse sin empleo, “sin servicios y, eventualmente, sin comida”.