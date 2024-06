Pendientes, retos y obstáculos en materia educativa

Entendemos que el rol que cumple el sector educativo tiene un gran peso para la sociedad, por tanto, atender a cualquiera de las dificultades que se le presente es un paso fundamental para garantizar nuestro futuro. De hecho, hoy en día contamos con un problema bastante grande conformado por cada uno de los desafíos de la educación actual.

Para nadie es un secreto que la mejora en todos los ámbitos sociales cada día es más rápida e inminente, lo que quiere decir que los métodos y formas de convivir están en constante cambio. En el sector educativo nos encontramos con que los viejos modelos de aprendizaje ya no tienen los mismos efectos que hace unos años atrás, ya que la situación actual exige un nuevo escenario educativo.

Hoy en día la sociedad demanda más individuos creativos, emprendedores, competentes en las TIC, críticos, autónomos y con amplios dotes sociales para que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a los ambientes sociales, económicos, culturales y laborales. Por lo que, es indispensable la modificación del sistema educativo y las estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr formar individuos con las capacidades y habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo contemporáneo.

Podemos afirmar que los retos de la educación actual están encaminados a lograr un sistema educativo capaz de formar individuos que contribuyan en el avance de todos los ámbitos sociales, y, a su vez, que tengan las herramientas necesarias para garantizar su calidad de vida. Expertos de Euroinnova opinan que entre algunos de los desafíos más significativos a atender del siglo XXI se encuentran la introducción de la tecnología en la educación, es decir, el uso de las TIC dentro de las aulas de clases como una herramienta educativa eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si bien es cierto que las herramientas tecnológicas han sido parte del sector educativo desde hace un tiempo, aún sigue existiendo una deficiencia en las aulas respecto a su uso, debido a que los docentes y los estudiantes deben adaptarse a estos recursos y al cambio que representan. Es bien sabido que el modelo tradicional de aprendizaje se centra en contenidos académicos y en el desarrollo intelectual del individuo, por lo que no da cabida a la educación emocional. La educación emocional debe ir a la par con el aprendizaje académico, es necesario contar con las estrategias necesarias que ayuden a los estudiantes a expresar e identificar sus emociones y la de los demás.

Como sabemos la educación de los individuos no es exclusiva de las escuelas, sino que va mucho más allá: tanto la familia como la sociedad en general también contribuyen en la educación de las personas, por lo que nos encontramos con el reto de fortalecer el vínculo entre la familia, la escuela y la sociedad.

Acaban de pasar las elecciones. Aunque se califique como una fiesta democrática, porque la ciudadanía eligió a sus representantes y a sus gobernantes, de fondo, sigue estando presente la partidocracia, que busca el poder por encima de la vocación democrática. Por ello, pienso que este resultado y sus implicaciones merecen análisis diversos, no sólo los realizados por académicos e investigadores, por expertos politólogos o los miles de “expertos” que aparecen cada vez más en las redes sociales.

Desde mi punto de vista es un tema que debería de estarse tratando en las escuelas, incluso debatiéndose, tomando en cuenta los valores presentes, porque si se está proponiendo que se tomen en cuenta los contextos, este proceso forma parte de la vida cotidiana de las familias en nuestro país y nos afecta a todos, opina Teresa Galicia en “Democracia aquí y allá: elecciones en la UE”.

Respecto al México que heredaremos a niños y jóvenes, Carlos Ornelas expone que los desafíos que tiene la futura presidenta son los aprendizajes. No obstante que ya no hay datos contundentes por la ausencia de exámenes, para nadie es un secreto que los alumnos de las escuelas mexicanas no aprenden lo que se supone deben asimilar.

Al menos no lo hacen por completo. El aprendizaje de matemáticas es muy bajo, el de ciencias más aún y el de la lengua y la escritura en niveles de desastre. No se diga de materias como el civismo, geografía e historia. El plan y libros de texto que puso en marcha la cuatroté no son útiles, muy abstractos y vagos, además de estar cargados de ideología (claro, siempre hay tendencia en los materiales de estudio, pero no en modo doctrinario).

Por su parte, Erick Juárez Pineda, sobre los pendientes apunta: En primer lugar, atender, de raíz, el tema de las desigualdades e inequidades que persisten en el sistema educativo. -Es un acto de justicia social-. Aún hay miles de niños que no cuentan con los servicios, herramientas y condiciones básicas para ejercer de manera plena y oportuna el derecho a la educación. Adicionalmente, existen escuelas que no tienen la infraestructura básica para el desarrollo de las actividades.

Según datos de la misma Secretaría de Educación Pública y organizaciones civiles, de las más de 201,500 escuelas públicas de nivel básico que hay en el país, 12% no cuentan con servicio de electricidad, 26% no tienen agua potable, 20.6% no cuentan con lavamanos y 24.8% sin sanitarios independientes.

Todos ellos “pendientes, desafíos, obstáculos y oportunidades en materia educativa para el gobierno de Claudia Sheinbaum”.