¿Por qué votar por Morena?

Ahora que estamos en plena campaña constantemente me preguntan '¿Por qué debemos de votar por Manuel Huerta?' A la interrogante siempre le respondo de la forma que explico a continuación.

Lo primero que les digo es que no se trata solamente de votar por un hombre, sino se trata de votar por la continuación de un proyecto histórico que está cambiando la vida de este país desde hace seis años.

Se trata de votar por la continuidad, consolidación y aceleramiento de la única transformación pacífica por la que ha pasado este país después de tres anteriores, que se dieron mediante guerras, la Independencia, la Reforma y la Revolución.

No estamos pidiendo el voto por una persona en particular sino por toda una forma de gobernar mediante políticas que ponen en el centro al ser humano, un régimen por el que ha luchado mucha gente durante décadas, incluso mucho antes que yo, para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. No se trata de una persona sino de muchísima gente que quiere que el resto de la gente esté bien y viva plenamente.

A diario reflexiono que he tenido el privilegio de estar en un momento histórico donde hubo un cambio de raíz del régimen político, donde dejamos el neoliberalismo y nos adentramos en un régimen de justicia social y apego a los derechos humanos que no sólo ha mejorado la situación económica de millones de mexicanos, sino que también ha saneado la democracia del país.

Cuando pedimos el voto por MORENA, significa que queremos la continuación de la cuarta transformación de la mano de una mujer excepcional como lo es Claudia Sheinbaum y que sabemos que ella seguirá la ruta que ha dejado Andrés Manuel López Obrador, un presidente que siempre ha sido el bienestar para todos y todas. AMLO es un presidente al que todos los días golpearon políticamente, y seguirán golpeando hasta el último día de su gestión, con tal de hacerle tirar la toalla, un presidente a quien desde el primer día de mandato quisieron que renunciara para que volvieran aquellos que saquearon al país durante décadas.

No obstante, AMLO es el Presidente que en sólo seis años cambió de raíz lo que dejaron 40 años de neoliberalismo, algo impensable hasta para muchos de nosotros, pero él nos demostró que era posible. Por todo esto, entre otras cosas, pasará a la historia como uno de los mejores presidentes que jamás ha tenido México.

Estamos en un momento crucial para poder decidir si queremos que regresen los conservadores que defienden solamente los intereses de una élite y de una clase política corrupta que siempre saquea a la patria, o nos decidimos por consolidar la transformación que garantice se sigan cumpliendo los Derechos Humanos en este país. No hay mucho que pensar. Simplemente decidiremos si queremos el beneficio de las y los mexicanos o de los que siempre se beneficiaron del país.

Una vez que hago la aclaración sobre mi postulación al Senado, aclaro también que no me postulo solamente para ocupar un lugar sin hacer propuestas. No. He estado en la lucha social desde mis inicios y conozco los problemas reales de la gente. Mi andar siempre en territorio me da todo el conocimiento y la autoridad para poder llevar al pleno de la cámara iniciativas a nombre del pueblo como la del Derecho al Agua.

Tenemos que revisar todas las privatizaciones, las concesiones que se han dado a empresas que saquean millones de litros de agua al día. Hay que revisar a las empresas, especialmente a las extranjeras que hacen millones a diario con un bien de Nación como lo es el agua, dejando a la gente sin un acceso básico para su sobrevivencia. El agua no solamente está privatizada, sino también politizada en algunos lugares, pues se utiliza como moneda de cambio por algunos partidos para que voten por ellos.

Esta es la mayor encomienda que tengo, pues de acuerdo a la organización Global Water Watch México, en el año 2050 seremos uno de los países con más estrés hídrico. Ya se rebasaron todas las banderas y sólo estamos en cuenta regresiva para una verdadera crisis, y por lo tanto urge atenderla.

Además de la iniciativa por el acceso al agua, también en mi plan de trabajo está el luchar por la erradicación del maíz transgénico en nuestro país y trabajar por la soberanía alimentaria entre otras. No lo duden, siempre estaré trabajando por beneficios para el pueblo, no para élites.

Así que recuerden por favor todo lo anterior a la hora de emitir su voto del próximo 2 de junio.





