Conozco Puente Nacional no sólo porque nací en el municipio vecino de Paso de Ovejas, también porque hace muchos años recorrí sus comunidades acompañando al padre Miguel Canelo Sánchez, de feliz memoria.

Siendo estudiante, presté servicio social en la comunidad de Mata de Jobo, en donde por cierto nació el presidente municipal Fabián Sartorius Domínguez. Recuerdo el cariño y la generosidad de sus habitantes.

Me gusta de Puente Nacional su historia, el Puente del Rey que causó la admiración de Mauricio Rugendas o que fue citado en su libro de viajes por la Marquesa Calderón de la Barca. Invitado por la UV, fui con mi compañero Noé Valdés, a reportear la filmación de Su Alteza Serenísima, película de Felipe Cazals sobre la vida de Santa Anna, con actores de la talla de Alejandro Parodi, Pedro Armendáriz Jr. y Ana Bertha Espín, entre otros.

Con los maestros Juan Ortiz Escamilla y Héctor Cuevas Fernández subí a la Atalaya de la Concepción y recibí amplias explicaciones sobre la importancia de este lugar en la historia de nuestro país. También sobre los asentamientos prehispánicos de la cultura de Remojadas. Como reportero no sólo me he empapado de la historia, también de la rica gastronomía de la región, que ya en otra ocasión comentaré.

De momento y como testigo cercano a este municipio, me he dado cuenta del ingente trabajo social que ha venido realizando el joven alcalde Fabián Sartorius Domínguez, con obras de infraestructura que nunca antes habían visto los habitantes de esta demarcación.

Como comunicador que es y político con experiencia en la función pública, el hombre de Mata de Jobo sabe que los tiempos no están para menos y que la única manera de trascender en una administración es con el discurso de las obras. Las obras hablan por sí mismas, las obras describen el compromiso de quienes las promueven, las obras son las que mejor convencen a los pueblos que han sido gobernados con simulación.

Como nunca en su historia, me decía el munícipe, en Puente Nacional se ha realizado una inversión millonaria en obras de infraestructura que tienen un gran impacto social, destacando la infraestructura educativa. ¿Por qué realizar obras educativas, cuando este tipo de acciones le corresponden a la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Espacios Educativos?

Por la sencilla razón de que la gente las necesita. Niñas y niños que ya no sufren de la inclemencia del sol. Niñas y niños que tienen aulas nuevas, espacios dignos, baños equipados, etcétera.

Lo más fácil para un gobernante, le escuché decir alguna vez a algún alcalde, es no hacer nada, es dejar que pase el tiempo, es transferir responsabilidades. El de Puente Nacional pudo haberse quedado de brazos, exigiendo a la SEV que cumpliera su trabajo, pero no, lo que hizo fue sumarse, sumar los recursos de su Ayuntamiento, para construir infraestructura educativa y social.

Así, me añade, en tres años ha construido 52 obras con una inversión de 59 millones de pesos; se han beneficiado a 18 mil puenteños de manera directa; se han realizado 11 obras educativas con una inversión de 8 millones de pesos; 19 obras con una inversión de más de 23.5 millones de pesos, tan solo en 2020 y se trabajó con el mejor equipo al lado de la Síndica Marisol Xaca y del regidor Armando Hernández. Bien.

