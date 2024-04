¿Quieres invertir y ganar más por tu dinero?

Estás cansado de que tus ahorros ganen poco en el banco en donde los tienes depositados, y quieres saber en dónde te dan más; sí, esa noche de insomnio decidiste poner tus ahorros a trabajar, para tener un ingreso extra.

Es más ya comenzaste a navegar por internet y a buscar opciones para protegerte de la inflación, y hacer que ese dinero reunido con esfuerzo no pierda su valor. A partir de ese momento comenzarás a recibir publicidad de diversas opciones de inversión que te bajarán el cielo y las estrellas para convencerte de que les lleves tu dinero.

¡Cuidado!, encontrarás múltiples formas de invertir desde casas inmobiliarias, ahorros por tandas, fondeo de negocios para participar de las utilidades, y muchísimas aplicaciones de ahorro que no son banca tradicional ofreciéndote hasta el 15 por ciento mensual o más por tus ahorros.

Ya hemos hablado en otras ocasiones de ese crimen financiero que representó la flor de la abundancia, los telares, y otros proyectos piramidales que han dejado a las personas que osaron participar de ellas, básicamente en la calle, sin amistades, sin patrimonio, sin matrimonio y a veces hasta sin familia por haber creído en la promesa de ganar poniendo a trabajar su dinero.

Así que por ahora lo que nos importa es hablar de las famosas aplicaciones móviles de ahorro o inversión o de las instituciones de tecnología financiera y de saber que lo importante, en primer lugar, es revisar que se trata de una app segura.

En efecto por allá del año dos mil diecisiete comenzaron los primeros visos de lo que para el año dos mil dieciocho fue la Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera la famosa Ley Fintech, de la que muy poco se conoce hasta la fecha.

Y que, con muchos asegunes, tampoco ha logrado dar cobertura total y seguridad jurídica a los usuarios de servicios financieros que detestan la banca tradicional, por razones que no vienen al caso comentar, pero que son fundadas.

Así migraron a esas opciones que a un menor costo y tiempo les permiten disponer de sus recursos para hacer pagos, guardar dinero, y ahora hasta invertir con ellos, pues la ley se los permite.

Desafortunadamente, y como siempre este río revuelto de “oportunidades” de negocio y siempre con el sueño aquél de un mejor futuro o una mejor calidad de vida para la familia, termina haciéndonos caer en infortunios cuando no tomamos medidas básicas para identificar, por lo menos la legal existencia de estas empresas, y sus reglas del juego.

En efecto, muchos defraudadores de la red se disfrazan de financiera, o de caja de ahorros, como gancho, para despojar de su dinero a las personas y luego de un tiempo desaparecer sin dejar el menor rastro.

Así que lo primero que debes hacer es revisar el catálogo de las Fintech; que vas a encontrar en la página de la Condusef, para saber cuáles se encuentran registradas porque han sido autorizadas para operar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), también de esta última puedes obtener información y confirmar si esa institución a la que te interesó darle tus ahorros se encuentra registrada.

Para empezar, digo, porque si no está autorizada para captar recursos del público, pues ya de antemano sabes que le saldrán alitas a tu dinero. Revisar su cumplimiento es importante, y sus contratos para saber a lo que te atienes, y aún más importante el que te enteres, dependiendo del sector al que pertenecen, si tu dinero cuenta con un seguro de ahorrador y a cuánto asciende, es decir si ahí en esa institución tus ahorros estarán protegidos.

En la banca tradicional precisamente el día de ayer 11 de abril el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer el monto del seguro por el cual se encuentran protegidos los ahorros de los usuarios el cual asciende a 400,000 UDI´s o su equivalente en pesos 3 millones 252 mil 90 pesos.

Cuántas familias quedaron en el desamparo por haber sido víctimas de fraude o robo de sus ahorros, no significa que tengas que optar por una u otra opción, mucho menos estoy aconsejando que vayas a donde ya no quieres ir, pues considero que en la diversidad de opciones y en la competencia es en donde está la verdadera ganancia de nosotros como usuarios, siempre y cuando compares y te informes antes, no después de que hayas depositado.

www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

@terecarbajal