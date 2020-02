Ricardo Ahued y Juan Manuel Velázquez Yunes

El director general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, se dedica a trabajar, buscando dar resultados en el combate a la corrupción...

Esto quedó evidenciado con los expedientes en contra de las aduanas ubicadas en los puertos de Progreso, Yucatán y Tuxpan, Veracruz, cuyos directores, Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, habrían incurrido en diversos ilícitos, mientras tanto el secretario particular de Ahued, el peroteño Juan Manuel Velázquez Yunes, se dedica a grillar a su primo, el exsenador José Francisco Yunes Zorrilla y a promover el Hotel Boutique Posada Boca Veracruz, que habría construido recientemente.

Hombre serio, comprometido, Ahued Bardahuil teje fino y manda uno que otro mensaje del altiplano a tierras jarochas, en donde tiene bien puesto su corazoncito.

La fotografía que circuló ayer —y que vimos en las redes sociales de los colegas Marco Antonio Aguirre y Sandra Jiménez Mateos— lo muestra en una reunión de trabajo con Enrique Ampudia Mello, hombre cercano al canciller Marcelo Ebrard y con Alberto Islas, abogado general de la Universidad Veracruzana.

El empresario ¿expanista? Alejandro Cossio, con aires futuristas, comentó en Facebook: “Es la foto del próximo gobernador de Veracruz con su secretario de Gobierno y fiscal. Yo voy a votar por ellos”.

La imagen generó especulación política, sabedores del tamaño de los dos personajes que rodeaban al director general de Aduanas y sobre todo porque en algún momento se comentó intensamente que Ampudia Mello vendría a sustituir a Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Pero regresando al joven peroteño, Juan Manuel Velázquez, quien busca ahora, afanosamente, ser diputado por ese distrito para la elección de 2021, llama la atención la forma burda en que envía mensajes para denostar la trayectoria de Pepe Yunes.

Una persona de ese distrito nos compartió el libelo que este funcionario federal habría hecho circular por redes sociales en contra de su propio primo e impulsor político.

“Pareciera que los perderdores (sic) más grandes de la historia deben ser premiados. Los que sacaron menos votos en la historia de su partido merecerían representar a su partido como representación de lo mejor que tiene el pri !!! No es ilógico?”.

“Gente que ha tenido ya todas las oportunidades. Puestos. Lugares. Ganancias. Y demás. Se reusan (sic) a dejar de ser mantenidos de la sociedad a través de la política”.

“De verdad Pepe Yunes no entiende que perdió hasta en su casilla? . Que ya hay un arrasó de su persona? Que votaron por el menos que por un senador, menos que nunca en la historia había mal representado a un partido. Y perdió porque los mismos integrantes del pri no lo apoyaron. NO le confían. No lo aprecian”.

No reproducimos el libelo para no darle publicidad gratuita y por respeto al lector y al propio ex Senador de la República, pero es increíble la forma de conducirse de Juan Manuel Velázquez Yunes. Su actuación afecta hasta a su propio jefe, don Ricardo Ahued Bardahuil, un caballero de la política, como también se ha catalogado al propio Pepe Yunes, quien abiertamente no ha dicho que buscará la candidatura por ese distrito, aunque se sabe que sí tiene interés.

EL EJEMPLO ARRASA

Dicen que no hay mejor predicación para convencer que el propio ejemplo y así parece demostrarlo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien recientemente sumó a las filas de la Cuarta Transformación al alcalde de Nueva Alianza, de Huyapan de Ocampo, Jorge Alberto Quinto Zamorano y a los panistas de Lerdo de Tejada y Catemaco, Hermas Cortés García y Julio Ortega Serrano, respectivamente.

En un encuentro realizado en la zona, para la puesta en marcha de dos nuevas empresas, los ediles se unieron a la Cuarta Transformación (4T), mostrando la señal que cotidianamente realiza con las manos el legislador morenista.

En la imagen se aprecia a los alcaldes con Juan Javier Gómez Cazarín, haciendo la señal de la 4T, en franca referencia a la nueva afiliación política con la que se comprometen.

Han sido las obras y acciones que el legislador veracruzano está llevando a los municipios, así como su compromiso político lo que convence a munícipes de otras preferencias políticas para sumarse a la corriente morenista.

Pero bueno, no todo será miel sobre hojuelas en el 2021, porque recientemente lo señaló Roy Campos, este partido pagará el costo de gobiernos mal evaluados, que en Veracruz se cuentan por docenas.

Nos vemos LOS JUEVES

Correo:

valeramk@hotmail.com