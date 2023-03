Sucesión 2024: las encuestas

Con relación a la sucesión veracruzana se han difundido trabajos avalados con la firma de todo tipo de empresas especializadas en encuestas y estudios de opinión. Una de las más recientes es la de Massive Caller, sobre la “intención al voto, gubernatura 2024”, que marca una clarísima ventaja de Morena sobre la oposición.



El mencionado trabajo, que circuló profusamente en redes sociales, destaca que si hoy fueran las elecciones, Morena alcanzaría el 51.7 por ciento de los votos, contra 23.6 de la alianza PAN-PRI-PRD. El 19 por ciento de los ciudadanos consultados expresó indecisión.



Pero ni siquiera si ese alto porcentaje de indecisos se volcara en un apoyo en masa a la coalición opositora, ésta resultaría competitiva.



Massive Caller destaca que los políticos de oposición más aceptados son Miguel Ángel Yunes, del PAN; José Francisco Yunes, de PRI; Juan Manuel Diez Francos, también del tricolor; y Julen Rementería, del albiazul.



En cuanto a Morena, los cuatro personajes con más alto nivel de apoyo son, de acuerdo con dicha encuesta, Rocío Nahle, Ricardo Ahued, Zenyazen Escobar y Manuel Huerta.



Llama la atención, por cierto, que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, es el integrante del gabinete estatal mejor posicionado.



Indica también que la mitad de los encuestados conoce o ha oído hablar de los hermanos Miguel Ángel y Fernando Yunes; que 4 de cada 10 ubican a la secretaria de Energía y que el porcentaje de identificación de Julen Rementería, Pepe Yunes, Manuel Huerta, Ricardo Ahued, Patricia Lobeira, Zenyazen Escobar y Sergio Gutiérrez se ubica entre el 24 y el 35 por ciento.



Todos ellos, tomando como base el mencionado estudio, presentan un nivel competitivo, dado que en el peor de los casos les conoce uno de cada cuatro veracruzanos. La de Massive Caller, que no incluye los cruces de los probables candidatos, es una más de las encuestas que se han levantado en Veracruz en el marco de la carrera sucesoria.



Al interior de Morena circula otro trabajo, no difundido en medios dado que se trata de consumo interno, que ubica a Pepe Yunes, Dante Delgado, Miguel Ángel Yunes y Julen Rementería como los políticos opositores más conocidos por los veracruzanos.



En esa encuesta no figura el alcalde de Orizaba, quien prácticamente se ha descartado de la sucesión, por ser un personaje de mucho peso únicamente en la zona centro, pero poco conocido en otras regiones de la entidad.



Lo que revela ese trabajo es que prácticamente con cualquiera de sus probables aspirantes, Morena tendría el mismo nivel de votación.



En lo que coinciden ambos estudios de opinión es en dos puntos: la muy elevada aceptación registrada por el presidente López Obrador y en general la marca Morena; y el rechazo ciudadano al PRI –partido político con más negativos en Veracruz–.



Para la jornada electoral de 2024 faltan 14 meses y una semana; habrá que ver el movimiento de las preferencias electorales, y seguir los procesos de selección de candidatos, aunque todo podría reducirse a una carrera con sólo dos protagonistas: el abanderado de Morena, sea quien sea, y el representante de la oposición, que seguramente será Pepe Yunes o Julen Rementería.



