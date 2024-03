Un 8 de marzo muy particular

Este año conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres en el marco de una elección presidencial donde por primera vez en la historia de este país, una mujer será electa como la nueva presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Además, no se trata de cualquier mujer, sino de una política con una elevada formación y sensibilidad profesional, investigadora y feminista.

Claudia Sheinbaum, en el marco de este día, ha presentado para cada uno de los estados de la República un análisis de lo que se debe de cambiar en materia jurídica para procurar desde las leyes el bienestar de las mujeres.

Por primera vez en la historia tenemos una candidata a la presidencia que ha realizado un extenuante análisis de la realidad de las mujeres cuando se enfrentan ante la ley. Una realidad que, tristemente hasta ahora, afecta la realización de una vida plena, y lo ha presentado con la clara intención de que se hagan todas las modificaciones necesarias en el siguiente periodo presidencial.

A manera de resumen, los puntos presentados son: 1.- Elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, es decir, las veracruzanas en los hechos no tienen acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Basta mencionar estos botones de muestra: no existen programas de política pública en favor de la igualdad de las mujeres aunque exista un presupuesto asignado. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Veracruz no establece competencias para el Poder Legislativo. En el Código Civil o familiar no se expresa la obligación de proporcionar gastos de embarazo y parto; todavía aparece para la mujer la condición de esperar 300 días después de haber vivido un divorcio para cambiar su estado civil; no se garantiza la obligación de proporcionar alimentos a los hijos tras una separación; no está eliminada la figura de rapto; ni la de adulterio. En el Código Penal, el delito de estupro no está homologado con el de violación agravada; el delito de violencia familiar no se persigue de oficio; el delito de abuso sexual no está homologado con el Código Penal federal; el delito de incesto no está homologado con el delito de violación agravada.

2.- Modificar leyes y códigos para hacer efectiva la Ley Olimpia y elevar el número de sentencias sobre la violencia digital para que dejen de ser solamente del 1%; integrar la violencia vicaria dentro del Código Penal federal como un delito, entendiéndola como aquellos actos de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, que buscan romper el vínculo materno o paterno con sus hijos e hijas.

3.- Creación de Fiscalías Especializadas para la atención del delito de feminicidio en todo el país con personal capacitado en la atención, prevención y persecución del delito, y lo más importante, una capacitación para que en su trato a las mujeres no se haga una revictimización a las mujeres. Homologar el delito de feminicidio a nivel nacional.

Como ha quedado expresado, hay todavía una deuda enorme hacia las mujeres a la que, afortunadamente, se está poniendo el foco para su atención. Sabemos que no sólo basta cambiar las leyes sino que debe haber también un cambio cultural, sin embargo, leyes y cultura van de la mano y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar la cultura de violencia que tanto viven diariamente las mujeres en Veracruz.

Afortunadamente la candidata y su sensibilidad hacia este tema nos da este diagnóstico, el cual es a la vez, una ruta clara para quienes quieran abonar por el bienestar de las mujeres, que al final de cuentas, es el bienestar de todos.

Enhorabuena por este excelente análisis, y a trabajar todas y todos por ello.





