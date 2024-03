Un corredor industrial viable

Quiero alentar la reflexión crítica sobre el desarrollo del proceso socioeconómico, teniendo como punto de partida la industria, que se dedica a la producción de recursos, la cual ejerce operaciones de explotación y aporta crecimiento en diferentes sectores.

En el caso concreto del Estado de Veracruz, hay que reconocer que, a pesar de los ingentes recursos con los cuales el Creador ha dotado a este estado, se está todavía muy lejos del ideal de contar con un desarrollo de corredores industriales que propicien la superación y crecimiento. Al lado de otros estados que se encuentran desprovistos de los recursos más elementales, en los últimos años se ha visto una disminución en el crecimiento del poder adquisitivo del dinero, produciendo dolorosos efectos a todos los niveles. No me cansaré de repetirlo una vez más, son siempre los débiles quienes sufren las peores consecuencias.

Estamos llamados a trasformar el mundo en cada época; el trabajo y la actividad económica constituyen una de las cuestiones importantes y a nosotros nos toca plantear a fondo y en serio una alternativa de solución, pero no fijándose sólo en el plano puramente técnico, si no también tomando en cuenta un horizonte mucho más amplio para salir adelante con el trabajo de los hombres y mujeres, La idea es implantar, construir y desarrollar un corredor industrial en la zona de la carretera de Xalapa al puerto de Veracruz, pues existen extensiones de tierra propicios para la industria; con la inversión extranjera y empresarios mexicanos puede ser una realidad.

Dicha infraestructura industrial se debe considerar como el conjunto de elementos o servicios necesarios para que pueda funcionar y desarrollar una actividad económica eficiente. Si es verdad que las empresas industriales se dedican a la adquisición y trasformación de bienes o materias primas para su posterior comercialización utilizando tecnología de última generación, también es cierto que generan empleos para cientos de familias y prosperidad para el Estado.

¿Qué se necesita para implantar un parque industrial? La norma mexicana considera que un parque industrial debe contar con 10 hectáreas y otras 10 para su crecimiento, contar con agua, energía eléctrica, aguas residuales y servicios de comunicación, entre otros recursos, y todo ello lo tenemos. Entonces, ¿por qué no se ha desarrollado ese parque industrial en nuestro Estado, será falta de visión, de ganas o de iniciativa de gestión por parte del gobierno?

Considero, en efecto, que en la carretera Xalapa-Veracruz, la zona de Cerro Gordo hacia el Puerto de Veracruz es un lugar privilegiado para la implementación de dicho parque industrial, si así se hiciera, Veracruz florecería en su proceso económico social. Sin embargo, hoy comprendo mejor que la mera acumulación de bienes y servicios, incluso un mejor desarrollo, no basta para proporcionar la felicidad humana, cuanto más se posee, más se desea, mientras las necesidades más elementales queden cubiertas, las del alma pueden quedar sofocadas si se descuida el área espiritual. “El mal no consiste en tener como tal, sino en el poseer; la posesión no respeta la jerarquía de los bienes. Busca siempre a Dios como el supremo bien”.

En efecto, el hombre no ha sido creado inmóvil y estático, hay que innovar y gestionar para el crecimiento y el desarrollo de muestro estado y, por ende, de nuestro país. El corredor industrial propuesto es una alternativa viable.