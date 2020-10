Ver hacia Europa

A partir de este viernes en Francia inician una nueva etapa de confinamiento nacional, menos estricto que el de marzo pasado, pero suspensión de actividades al fin...

Esto según lo anunció el presidente de ese país, Emmanuel Macron, para intentar- así lo dijo- frenar la expansión del rebrote del coronavirus, ya que sus hospitales están nuevamente saturados.

“El virus circula en Francia a una velocidad que ni los más pesimistas vaticinaban” explicó el presidente de Francia, lo cual traemos como tema de este espacio al ver con bastante preocupación como algunos gobernadores de los estados de la república andan apurados porque sus territorios sean declarados territorios con semáforo en verde para que, según ellos, se vea que han sido eficientes y eficaces en el manejo de la pandemia del Coronavirus.

Dijera el filósofo Juan Gabriel “pero, ¿qué necesidad?”, cuál es la prisa por abrir la economía sin restricción alguna ¿no ven lo que está sucediendo en Europa donde el rebrote del Covid 19 está doblegando a los más poderosos países del mundo?

Qué parte no entienden de la frase “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Que conste.

TODO PARA ACÁ … La gran cantidad de informaciones que recibimos cada día, hace que pasemos por alto asuntos que son punta del iceberg de otros que son verdaderamente graves y preocupantes.

Uno de esos asuntos que minimizamos, por citar un ejemplo, es lo sucedido en los últimos dos días en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, en la colonia llamada “Predio La Loma”, donde un poste que cargaba un transformador de la Comisión Federal de Electricidad se quebró de tan viejo que estaba, cayendo con todo su peso sobre una camioneta estacionada, en la que por fortuna no había nadie dentro de ella.

El poste con el pesado transformador pudo haber sido un hecho lamentable si hubiera lastimado a alguien o peor aún, quitado la vida a alguien.

Decíamos antes que este asunto que se queda en el ámbito de las notas informativas curiosas, es la punta de un gran iceberg que es la falta o carencia de mantenimiento a la infraestructura de la CFE, la autonombrada Empresa de Clase Mundial que actualmente dirige el ex priista, ex secretario de Gobernación y ex gobernador del estado de Puebla, Manuel Bartlett Díaz.

Pondríamos como ejemplo de esa falta de mantenimiento los arcaicos cajeros automáticos de la CFE que, de tres en una sucursal funciona uno, sin embargo, peor que eso es el estado físico de muchos de sus postes como ese que cayó en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

Seguramente ustedes amables lectores habrán visto cerca de sus domicilios postes en mal estado, que son una especie de bomba de tiempo que estallará cuando menos lo esperemos. Aclaramos, la CFE no puede argumentar falta de recursos económicos, pues salvo los tabasqueños avecindados en Tabasco que no pagan por la “luz” que consumen, todos los demás o pagamos puntualmente nuestros recibos o nos “cortan” o suspenden el suministro, por lo que sus ingresos están garantizados.

Para que usted amable lector se dé una idea de los ingresos que recibe la CFE, de enero a septiembre cobró por sus servicios 386 mil 519 millones de pesos, monto con el que podría- de quererlo- mantener su infraestructura al cien por ciento.

