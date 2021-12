Xalapa, atisbo de esperanza

Ante una Xalapa que fue abandonada por un alcalde indolente como lo fue Hipólito Rodríguez Herrero, la llegada de Ricardo Ahued Bardahuil al gobierno municipal ha generado esperanza, en el sentido que Gabriel Marcel lo planteaba, no como un mero optimismo o deseo, sino en la puesta en marcha para subsistir a la destrucción.

Ante la amenaza o catástrofe que representó el gobierno saliente, a los xalapeños nos corresponde, en este sentido marceliano, mantener la esperanza de que un cambio puede hacerse realidad o pensar que no hay ninguna razón para que suceda un milagro y así caer en la desesperanza, perdiendo toda ilusión, ante un escenario catastrófico. No creemos que sea así. Como buen político que ha sido, don Ricardo Ahued ha mandado buenas señales, para levantar el ánimo de los capitalinos. Ha dicho que tendrá en su equipo a los mejores hombres y mujeres, quienes estarán dedicados las 24 horas a atender las necesidades de la ciudad.

Si los aplausos suelen ser en contra de alguien, dice el clásico, los que reciba Ricardo Ahued Bardahuil este viernes 31 de diciembre en Palacio Municipal, serán sin lugar a dudas para el edil saliente, un hombre anodino, que regresó a Xalapa en el tiempo, abandonándola en el subdesarrollo.

El nuevo gobierno está listo y el edil que llevará las riendas ya dijo que los gastos de su toma de protesta los cubrirá de sus bolsillos y que el recurso destinado para el evento será canalizado para reparar las losas fracturadas de la calle de Juárez, a unas cuadras del palacio municipal. “En vez de que yo tenga un evento para un ratito y se tire ese dinero a la basura, vamos a pavimentar Juárez”, indicó, ratificando lo dicho aquí arriba, que los aplausos a favor de Ahued serán, de aquí en adelante, en contra de Hipólito Rodríguez Herrero.

El equipo que lo acompañará ya está presto para tomar las riendas del gobierno municipal. Además de los nombres que ya ha dado a conocer, Guillermo Ávila Devezze a Obras Públicas y José Torres Cházaro a Desarrollo Urbano, otros nombres se han venido mencionando para que en las primeras horas del naciente año rindan protesta como servidores de la capital.

Así, el licenciado Ramos Ramos Niembro será el Secretario del Ayuntamiento; la Contadora Indira González Ramírez será la nueva Tesorera municipal; Alejandro Maupamé Riaño, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento; Carlos Amezcua, Director de Administración y Finanzas de CMAS; Martha Olmos Gutiérrez, Directora de Desarrollo Económico; Lilí Bravo, Coordinadora de Comunicación Social; Karla Rocher Montano, Directora de Cultura e Ivonne Quirarte, Directora de Turismo.

Aclara don René Mariani

Hace unos días, en este espacio, cité el nombre de don René Mariani Ochoa y lo vinculé con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El Investigador de tiempo completo del Instituto de la Contaduría Pública de la UV me escribe, para aclarar: “Termino de leer tu columna y te agradezco que me tengas presente al mencionarme. Aprovecho para saludarte y hacer de tu conocimiento que nunca me ha unido vínculo alguno con el exgobernador con que me relacionas.

Sí reconozco de la Titular del ORFIS, su profesionalismo y capacidad, en específico, en la muy difícil labor de hacer efectiva la función de fiscalización. Te saludo con afecto”.

