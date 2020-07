Xalapa en crisis

En términos de seguridad pública, de economía, de empleos y bienestar, Xalapa atraviesa por uno de sus peores momentos.

¿La razón?, expone José Luis Enríquez Ambell: la pandemia del Covid-19, pero también la ineficacia de las políticas públicas implementadas por los gobiernos locales. “No hay empresario que no se queje. No hay familia que no lamente la situación”, expresa. Serio, preocupado, el consultor que ha sido diputado local, con una larga trayectoria en la función pública estatal y federal, me dice en su despacho de la Torre Ánimas: “La pandemia del Covid-19 vino a colapsar el decrecimiento de la economía que ya venía de muchos meses atrás”.

El ex director de administración del INEGI, que conoce a fondo la información estadística del desarrollo del país, dice que “los índices que maneja el INEGI, como instituto autónomo, creíble y confiable, son alarmantes”.

“En las últimas semanas en Xalapa se han cerrado fuentes de empleos y hasta hoy el Ayuntamiento de Xalapa y el Gobierno del Estado de Veracruz poco o casi nada han hecho para reactivar la economía por un lado y evitar la pérdida del empleo por el otro, y sumados esos dos músculos, evitar un daño importante en el bienestar de las familias”.

Como consultor y xalapeño con más de 40 años radicado en esta ciudad, José Luis Enríquez Ambell tiene el pulso de la situación porque todos los días habla con distintos actores sociales, no sólo por su trabajo, sino por el interés común que tiene con amigos y conocidos por la capital. “Mis hijos han nacido aquí en Xalapa. Yo llegué aquí a la Escuela Secundaria en el 77-78, por aquí me quedé, acá me casé, aquí nacieron mis hijos. Me he movido a muchas partes del país, por cuestiones de trabajo, pero en los últimos 40 años aquí he radicado. Yo nací en el sur del estado, en un pueblo azucarero, Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. A mucha honra soy hijo de un obrero y de una ama de casa”, expresa.

“Los que me conocen saben que hablo todos los días con mucha gente. Tanto del sector comercial formal como del informal y todos, no hay una sola persona que no esté padeciendo esta situación económica tan difícil”.

Dice que el reto para salir adelante será muy grande. “La sociedad, en términos de economía y comercio, tiene que diversificarse”.

Las malas decisiones o la incapacidad del Ayuntamiento de Xalapa, añade, también contribuyen al colapso de la economía. “Te voy a dar un dato muy referencial. El Ayuntamiento de Xalapa tiene detenidos, hasta hace una semana, 4 mil 200 trámites en el área de Desarrollo Urbano, para efectos de que se puedan generar obras y acciones que permitan potenciar, por un lado el desarrollo económico y por otro lado, potenciar el empleo”.

“Eso, en términos de dinero, a decir de los desarrolladores, equivale aproximadamente a 70-75 millones de pesos, que muy bien le caerían a Xalapa en estos momentos”.

Por otro lado, me comenta que el 2021 será crucial para definir si queremos que nos siga gobernando la ineficacia o cambiar de rumbo. Le pregunto sobre el perfil de los hombres y mujeres que deberán llegar a los Congresos y gobiernos. “Me parece, que por encima de todas las entidades políticas, llámese partidos, hoy la gente razona y vota por la persona. Y en los partidos políticos como Acción Nacional o en los partidos nuevos, se van a dar vaivenes muy interesantes”, comenta.

“Hoy la población está exigiendo que los servidores públicos que vayan a estar en las boletas tengan por lo menos la humildad necesaria para recoger su sentir y trasladarlo. En esa estancia, cuando me preguntas del Congreso de la Unión, es necesario atajar al Presidente”. “Hay que detener al presidente. No es posible que siga con tanta ocurrencia. El país es más que ocurrencias. Me parece que el país necesita ser mejor cuidado, mejor tratado”.

“En los próximos congresos, federal y locales, de las entidades donde se va a dar elecciones y municipios, como en el caso de Veracruz, me parece que tiene que haber hombres y mujeres responsables que aporten todo su tiempo, todo su esfuerzo y todas sus capacidades sin mentir, porque los honestos o los que dicen que son honestos, me parece que si mienten, ya no son tan honestos”.

“Todos en Xalapa debemos exigir al gobierno de la república, al gobierno estatal y al municipal, que nos brinden seguridad”, concluye José Luis Enríquez Ambell.

