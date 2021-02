¿Y la bolita?

Hace unos días nos tocó presenciar, como hacía mucho tiempo no sucedía...

A un señor que sobre una improvisada mesita cubierta con terciopelo rojo, tres vasitos de plástico del mismo color y una pelotita hecha de papel, blanca, por cierto, invitaba a la gente a que, mediante unas monedas, dijera dónde quedó la bolita.

Ese “dónde quedó la bolita” lo repetía ese señor en tanto jugaba con los vasos y la pelotita, que movía con hábiles juegos de manos, tan rápidamente, que incluso tomaba las monedas que le ponían en el terciopelo rojo para guardarlas en una cangurera que traía en su cintura. Se preguntará usted amable lector ¿Qué tiene que ver el señor de la bolita galigorniana con este espacio periodístico?, a lo cual la respuesta es que ese hábil juego de manos nos hizo recordar a Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), quien prácticamente ha malabareado con las revisiones y sobre todo los resultados a la Cuenta Pública 2019, la del primer año de gobierno del actual gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Originalmente el informe de la revisión a la Cuenta Pública 2019 debió entregarla en octubre del año pasado. Pidió una prórroga para el 31 de enero de este año, la cual le concedió el Congreso del Estado. Pasó la fecha fijada por ella misma y qué creen amables lectores, que la titular del Orfis en Veracruz volvió a solicitar otra prórroga ahora para el mes de septiembre de este año 2021, curiosamente luego de que haya pasado el proceso electoral de junio. Su notoria incapacidad para desempeñar su trabajo no es tan grave, como lo es la nobleza- por decirlo amablemente- de los diputados locales de la Legislatura veracruzana, que han permitido que la titular del Orfis se tarde un año en cumplir con su obligación, lo cual ya resulta sospechoso y entra en el campo del “piensa mal y acertarás”. Si la titular del Orfis trabajara para el sector privado, ya la hubieran separado de su encomienda para darle a alguien con capacidad para hacer ese trabajo, Así de sencillo, salvo que sea parte de una estrategia galigorniana para al final preguntar ¿dónde quedó la bolita?

COMO QUE NO EMBONA …. Algo similar a lo anterior nos reportan nuestros lectores, quienes dan cuenta de una información que publicó la avezada periodista Noemí Valdez, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con relación al desabasto de medicamentos en la república mexicana y por supuesto, en el estado de Veracruz. Con datos que ella consultó del colectivo https://cerodesabasto.org se da cuenta que Veracruz está entre los estados de la república con el mayor número de reportes de desabasto de medicamentos, por la obvia razón de que no se tienen en existencia porque no se compraron. Cero Desabasto es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud. Genera información y reporta directamente a las instituciones de salud, para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad, según da a conocer en su portal.

