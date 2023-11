Ya andamos

Oficialmente estoy inscrito como precandidato único a la Senaduría Federal por Veracruz, y tal como lo dijimos en nuestras redes, la encomienda es garantizar el bienestar del pueblo a través de acciones a nivel legislativo para que la gente tenga lo que le corresponde, comenzando por el poder mismo de decidir sobre lo que le convenga.

Ahora, como Coordinador del Federalismo en Veracruz, y junto a Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle como coordinadoras de la defensa de la 4T, nacional y estatal, respectivamente, estoy seguro que este movimiento será todavía más fuerte. Nuestro trabajo es hacerlo más grande y fortalecerlo de manera conjunta con la gente.

Aún hay muchas cosas que queremos hacer y muchos cambios para consolidar esta transformación, y aunque por el momento son sólo sueños, estamos seguros que pueden hacerse realidad si logramos hacer que la gente vea cómo estos cambios en el futuro van a mejorar su calidad de vida, la de sus hijas e hijos y en general la de todas y todos los mexicanos.

No importa lo que la oposición diga; estamos seguros de que la gente sabe perfectamente que nosotros no les vamos a fallar ni a traicionar. Lo hemos estado demostrando los últimos cinco años, y por eso nos reiteran su confianza, y cada vez son más.

Eso es lo que la oposición no ha podido cambiar ni podrá cambiar, la percepción de que a este gobierno le importa la gente y de que este gobierno atiende las necesidades de tantos años olvidadas, de que es un gobierno que prioriza a los pobres, y como no lo pueden cambiar, atacan diariamente con mentiras y un sinfín de falsedades. Creen que la gente no tiene memoria, y no es así.

Así que en las próximas semanas nos encontraremos por diferentes ciudades de todo el estado, escuchándolos y planeando con ustedes las posibles soluciones porque si queremos que esto continúe debemos seguir jalando parejo todas y todos.

Es mucho trabajo, pero lo vale, porque es todo un privilegio andar por todo el bello Veracruz y más aún servir a la gente. ¡Ánimo!