¿Buscas un oasis lindo y lleno de color? Visita “cancuncito” en Veracruz [Mapa]

Si no has tenido la oportunidad de pisar la arena blanca y suave de Cancún, no te preocupes, en Veracruz se cuenta con una opción, algo más pequeña, pero con las mismas características que ofrece el destino paradisiaco instalado al sur de la república mexicana, es tan famoso y cuenta con una belleza increíble que, además, es considerada área natural protegida.

No referimos a la playa de Cancuncito que se ubica a media hora del puerto de Veracruz, desde ahora te decimos que la aventura comienza desde que llegas al puerto ya que para poder visitar el “islote” debes abordar una lancha, la cual te llevará a éste paraíso ubicado en mar abierto, por lo que podrás apreciar la belleza de la zona desde que estás camino a tu destino.

¿Cuál es el atractivo turístico de Cancuncito en Veracruz?

Lo principal es la vista, seguido por sus aguas cristalinas, peces de muchos colores y lo mejor, la tranquilidad de estar lejos del bullicio de la ciudad, ¿algo más? Perfecto, si quieres sumergirte en las profundidades del mar ¡lo puedes hacer! Ya que puedes practicar snorkel y conocer las maravillas del fondo del mar, que en ese lugar no es tan hondo.

¿No quieres nadar? Puedes caminar a los largo de Cancuncito recorrido que no dura mucho ya que el lugar es pequeño, pero increíble, además de contar con un faro que le da el toque necesario para vivir la aventura por el mar por los alrededores del islote que está en la zona del Golfo de México.

¿Qué es un islote?

Antes de continuar con los atractivos turísticos que ofrece Cancuncito, te vamos a explicar por qué es un lugar que no está habitado y no tardará mucho tiempo en recorrerlo, esto se debe a que es considerado un islote, que significa un “territorio insular de menor tamaño que una isla”, también es considerada como una región de superficie reducida que está rodeada por agua.

Por ese motivo es que al llegar a Cancuncito verás que es un lugar tranquilo, despoblado y listo para que lo conozcas, cabe señalar que al ser denominado Área Natural Protegida, hablar de cambio en la zona se volvió algo imposible ya que es un territorio bajo el resguardo de las autoridades.

¿Cómo se formó el islote de Cancuncito?

De acuerdo a los informes Cancuncito se crea a finales de los años 80 tras el paso del Huracán Gilberto en 1988, es un banco de arena que se ubica en zona arrecifal del Golfo de México, puedes llegar a la zona si sales de playa Regatas o Villa del Mar que se encuentra cerca de la zona del Acuarium de Veracruz.

¿Cómo puedo llegar a la playa de Cancuncito?

Una de las opciones que puedes ocupar es la que te ofrecen en la Plaza Acuario de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, en ella te ofrecen recorridos por la zona, los cuales tienen una duración aproximada de dos o tres horas, ya que se cuenta como parte del recorrido a la Isla de Sacrificios, como te platicamos al ser un área natural protegida sólo te deja estar en ella cerca de una hora aproximadamente.