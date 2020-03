Ximena Ávalos va con todo al Miss Veracruz

Xalapa, Ver.- Ximena Ávalos representa a Coatepec en el concurso de belleza Miss Veracruz. Esta chica de 21 años, que estudia la carrera de Gestión y Dirección de Negocios en la Universidad Veracruzana, quien en algún momento de su vida fue una “comedora emocional”, de ahí el proyecto personal que desea compartir en el concurso que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 8 del presente mes en conocido hotel del centro de esta ciudad, es “Alimenta tu alma, no tu ego”, el cual cuenta con tres pasos a través de los que se pretende ayudar a las personas a controlar sus emociones para que no coman sólo por estrés, enojo, o ansiedad, pues ello no es saludable.

Círculos Los Cinocéfalos, banda xalapeña invitada al "Festival Viva" de Alemania

Participar en Miss Veracruz, indica, le da la oportunidad de expresarse y de dar a conocer su proyecto personal, así como que su voz sea escuchada. Ser parte de este concurso le ha sacado de su zona de confort, ya que le daba miedo subirse al escenario, pero ahora puede decirle a quienes aún no se atreven a hacerlo que se arriesguen ya que con el solo hecho de intentarlo ya ganaron.

De visita en Diario de Xalapa comentó que se prepara con Érika Martínez para hacer un buen papel en el certamen de belleza, donde competirá con alrededor de 18 chicas, todas muy bonitas con cualidades que les podría dar el primer lugar.

Dejó en claro que la belleza externa no es lo más importante en una persona sino lo que tienen para compartir.