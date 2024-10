Cafété nos presenta una manera de disfrutar de las Bellas Artes en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Promover las bellas artes en el puerto de Veracruz es el mayor reto al que se enfrenta el espacio artístico y cultural Cafété, desde hace un año y 10 meses que abrió sus puertas, el 9 de enero del 2023, así lo dio a conocer el promotor cultural y su propietario, Efrén Rubio.

Cafété es un éxito y artistas busca ser parte de este espacio

Tal es el éxito que ha tenido Cafété, que actualmente hay una lista de espera de tres meses para poder ser parte de la cartelera artística y cultural, siendo un 90 por ciento los músicos, quienes solicitan de un espacio para poder presentarse o darse a conocer.

“Ahora parte de la programación artística se hace sola; y se va armando la cartelera sola”, comenta Rubio.

El promotor cultural, relata que atraer público a su espacio es todo un reto y no ha sido una tarea fácil, ya que a la población de Veracruz gusta de otro tipo diversión y no existe la costumbre por consumir eventos culturales.

Rubio reconoce que, a diferencia de la capital del estado, Veracruz está abandonado en fomento a la cultura, y precisamente Cafété ofrece actividades todos los días, “de alguna manera me ha sido fácil, porque yo participé en la creación del Instituto de la Cultura de la Ciudad de México”, relata.

¿Qué identifica a Cafété?

Actualmente Cafété ofrece en su cartelera programación fija de jazz los viernes, bohemia en casa todos los miércoles por el artista local Steve Carrillo, noches de cine, lectura en voz alta, masterclass, conversatorios, teatro para niños o adultos, show musical y hasta concursos de relatos.

La difusión de boca en boca, así como las publicaciones en redes sociales son de suma importancia en este camino a abrir espacios artísticos y culturales, que permitan a artistas locales y foráneos expresarse en las distintas categorías de música, literatura, cine, pintura, danza, escultura, teatro y hasta fotografía.

¿Cómo se puede ser parte de la cartelera de Cafété?

El promotor detalla que el espacio cultural ofrece un ganar-ganar, es decir, todas las personas que se presentan en Cafété, anunciados en cartelera, pueden obtener ganancia, según sea la expresión.

Antes, los músicos obtenían el 100 por ciento de las ganancias obtenidas por concepto de cover, sin embargo, Efrén detectó que algunos no realizaban la labor de promocionar, es así que las reglas cambiaron.

Para el caso de artistas encumbrados, dijo, el 80 por ciento de las entradas es para ellos, mientras que el por ciento restante es para Cafété, y para aquellos que van iniciando o que desean darse a conocer, obtienen el total de ganancias de boletería.

“A veces el artista no trabaja junto contigo, entonces se desatiende de la promoción. Hay lugares que se desatienden de la publicidad y no trabajan con el artista; aquí nosotros tenemos una política diferente, trabajamos con el artista, apoyamos, pagamos en las redes sociales, nosotros empujamos, pero el artista tiene que poner de su parte”, recalca Rubio.

Actualmente el 90 por ciento de la cartelera artística, se compone por nuevas creaciones, que buscan un espacio para darse a conocer.

Finalmente, Efrén Rubio reconoce que en Veracruz comienzan a surgir espacios interesados también en promover la cultura, es así que, otros establecimientos ofrecen proyecciones de cine, círculos de lectura y funciones de teatro.

“Lo importante es que vaya brotando y que dentro de un tiempo digamos ¡wow!, hay oferta cultural que no nada más sea Cafété y creo que ya comienza a pasar. Actualmente somos el único lugar en Veracruz que tenemos una programación de jazz fija, no hay otro, nuestros amigos de Trópico también presentan jazz, pero no siempre, aquí es obligado”.

A largo plazo, Efrén espera que el espacio de Cafété tenga que ser más grande, para dar cabida a todo tipo de público, “eso hablará bien y yo creo que ese será el momento de mayor satisfacción, cuando digamos que pudimos demostrar que en Veracruz puerto no solo hay reggaetón y cerveza, que la cultura es una parte importante de la ciudad”, precisa.





