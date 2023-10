FICM 2023: Elisa Miller experimenta con actores debutantes en Temporada de Huracanes

Morelia, Michoacán.- Elisa Miller deseaba contar con un elenco conformado por actores debutantes para su cinta Temporada de Huracanes, una adaptación de la novela homónima de Fernanda Melchor, que compite en la sección Largometraje Mexicano en el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia, que arrancó este viernes.

En conferencia de prensa, la cineasta señaló que fue gracias a la guía de su director de casting que logró su reparto deseado. “Quería tener buenos actores, así que mi director de casting me dijo que me fuera a las tablas del teatro para buscar a mis protagonistas”.

Esta historia, que forma parte de la iniciativa Qué Viva México de Netflix para impulsar el cine nacional, sigue los sucesos que rodearon el asesinato de una mujer conocida como “La bruja” (Edgar Treviño), en la comunidad ficticia de La Matosa, cuyo cadáver es hallado por unos chicos que son señalados por la población como responsables de su muerte.

Cuenta también con las actuaciones de figuras como Paloma Alvamar, Andrés Cordaz, Edgar Treviño y Ernesto Meléndez.

Este último da vida a Brando, uno de los sospechosos del asesinato. Con este proyecto debuta en la actuación y, según platica a El Sol de México, su mayor apoyo fue “la escuela de la vida”, hecho que le brindó una gran fortaleza para crear a su personaje.

“Oficialmente no vengo de teatro, me gusta decir que donde me he forjado es en la vida; de oficio soy ingeniero agrónomo, ando mucho en los pueblos de Veracruz, aunque soy de Oaxaca. Escucho muchas poéticas y realidades”, comentó.

Reyna Mendizábal, quien interpreta a la madre de Luismi (otro de los presuntos homicidas), destacó que el ver rostros poco conocidos en el cine da a la historia una atmósfera más cercana al espectador.

“Rescato mucho que se haya hecho mancuerna con esta decisión de apostarle a tantos talentos que tiene México y toda la diversidad de personas. Eso ayudará mucho a que sea una historia cercana”, indicó.

Homenaje a la obra original

Elisa Miller, quien previamente dirigió proyectos como ¿Qué Culpa tiene el Karma? y Desenfrenadas, platicó que la decisión de adaptar este libro se dio desde que terminó de leerlo, pues se enamoró de la historia y de sus personajes.

“Para mí me atravesó, es una novela que desde su texto me fascina. La pluma de Fernanda me parece la más virtuosa. Cuando terminé de leer el libro dije: ‘es Juan Rulfo de mi generación y es una mujer de mi edad, la tengo que conocer’. El libro se me metió como un parásito que me invadió y debía hacer esta película”.

Con una sonrisa en todo momento, visiblemente emocionada y orgullosa del trabajo de todo su equipo, detalló que su mayor desafío fue resumir un texto de 224 páginas en una película de menos de dos horas.

“Eso fue lo más difícil para mí, porque amo el texto y traducir al cine una obra literaria es arrebatarle la literatura una obra que amas. Fue un proceso de decantación, hasta la edición, fue un proceso de escritura”, señaló.

Dado que en el libro la historia se desarrolla en distintas líneas de tiempo, contando la historia completa de algunos de los personajes, Elisa subrayó que para esta adaptación prefirió enfocarse en los hechos más recientes, e incluso evitó incluir la acotación de que la historia original se desarrolla en 2015, para evitar confundir al espectador.

Temporada de Huracanes estará disponible para todo público a partir de este 3 de noviembre en la plataforma Netflix.