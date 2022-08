¿Cómo puede un artista generar sus propios recursos? Manuel Velázquez responde

Los recursos para la realización de proyectos culturales siempre van a ser limitados, afirma el artista plástico y profesor de la Universidad Veracruzana en Artes Visuales, Manuel Velázquez, por lo que es necesario romper con la idea de patrocinios del estado o instituciones públicas para la creación, y pensar más en un artista que logre generar sus propios recursos.



Considera que, si bien actualmente existe un gran panorama de subsidios, apoyos o becas para los creadores, es insuficiente, por lo que se debe pensar en lograr insertarse en un mercado cultural y una ruta que le permita al artista ser un profesional y vivir de su trabajo.



El estado por su parte, debe hacer lo que le corresponde que es generar leyes y un ambiente propicio para que el artista se desarrolle, agrega. “Yo creo que los estímulos a la creación, las becas, los financiamientos deben ir a proyectos más de índole social o de índole experimental que son esos proyectos que no necesariamente son comercializables y que requieren estos estímulos para poderse llevar a cabo o bien financiar a artistas jóvenes que están iniciando y que requieran los estímulos para lograr su emprendimiento”.

Más allá de eso, abunda, lo importante es generar una cultura donde el artista pueda generar una obra, venderla y lograr generar un público y un mercado para poder financiar su proyecto.



“Es complejo, es difícil, evidentemente por la propia condición económica de nuestro país, por la cultura que se tiene de que la propia cultura, las propias artes tienen que ser gratuitas, yo digo que son gratuitas y deben ser gratuitas para aquellos que no pueden pagarlas, pero debe de existir un mecanismo que permita financiar porque evidentemente sino esa carga recae, sobre todo hacia los creadores, que son los que están soportando en este momento al no cobrar por su concierto, por su presentación de danza, de un libro, por su actividad y hay que cambiar esta imagen”.



¿Cómo le fue a artistas con la pandemia?



Para Manuel Velázquez la pandemia por Covid-19 dejó varias experiencias a evaluar y tomar en cuenta como la necesidad de un mundo más tecnológico y que tiene el artista de insertarse en las redes sociales.

“Y poder también romper esta frontera de lo físico, trasladarse un poco a lo virtual y ver que ahí existe un universo tanto de promoción, de venta, incluso de creación que ya estaba, pero que a lo mejor no habíamos contemplado antes de la pandemia”.

Además, expone que muchas iniciativas locales lograron visualizar esta posibilidad de romper un poco lo local y buscar otros mercados fuera de la región, lo que es importante para nutrir, incentivar y enriquecer la creación artística.

No obstante, subraya que evidentemente sigue siendo importante el contacto físico con las personas, en lo que las galerías cumplen una función de ir generando comunidad. Ahí, expone, también se tiene una lección que es pensar en los eventos culturales destinados a un público y por lo tanto establecer las estrategias necesarias para poder llegar a quienes normalmente no son convocados a esos espacios culturales.

“De otra manera seguiremos siendo pocos, seguiremos siendo los mismos que constantemente nos estamos retroalimentando dentro de las actividades culturales. La pandemia nos ayudó a tener una visión expansiva, amplia, de lo que es la realidad y tratar de hacernos de esa visión para ir generando nuevos públicos y nuevas audiencias para las artes visuales”.



El además director de la Galería Flavia explica que parte de su trabajo en la Universidad Veracruzana es acompañar a los estudiantes dentro de la formulación de proyectos y entender los diversos procesos que un artista tiene que enfrentar a la hora de realizar la obra. No solamente los procesos creativos sino lo relacionado con la gestión de proyectos, la elaboración de sus ideas y buscar financiamiento o por lo menos cotizar lo que debe costar un proyecto cultural.

“Y lo menciono porque tiene que ver con mucho de lo que a mí me interesa tanto como creador como en el área de la gestión y el mercado del arte que es pensar al creador artístico desde una perspectiva amplia que incluye no solamente la creación sino la gestión y formulación de proyectos, el mercado del arte, la crítica y todo lo que involucraría en nuestro tiempo un artista contemporáneo”.

Sentidos y modos del arte

Entre sus próximos proyectos está la plataforma Sentidos y Modos del Arte, un espacio para acercar al público a los creadores para entender que el arte es una diversidad y tiene diferentes rutas y por lo tanto diferentes sentidos y modos de presentación, explica.

Se realizará todos los lunes a las 18:00 horas en la Galería Flavia durante septiembre, octubre y noviembre en donde se contará con cerca de 12 artistas entre los que se encuentra Omar Gasca; Mirna Gómez, que hablará un poco de la danza contemporánea; una empresa de cerveza artesanal, así como Linda Mújica que hablará de la formación de público infantil.

“Tendremos esta visión panorámica de las artes, no solamente de las artes visuales sino de la danza incluso yendo un poco más hacia la gastronomía y todo aquello que involucra la creación y los emprendimientos. Es un evento completamente gratis, digamos que los artistas hacen el esfuerzo de venir, de acercar al público, de abrir la charla porque es una plática, no es una conferencia académica sino más bien la idea de compartir experiencias y traer al público para acercarlo al artista y su creación, así como otros emprendimientos”.

Subraya que se debe romper con la idea de que la cultura es rígida, académica y es para unos cuantos privilegiados, puesto que más bien es amplia y tiene que ver con la gastronomía, artesanía, diseños y todo aquello que de alguna manera involucra un proceso creativo, pero también una diversidad cultural y una esencia local, nacional o internacional