¿Qué hace un artesano cuchillero? La historia de Ramsés Azael

A nivel estatal y nacional, la forja artesanal está en peligro de extinción, opina el artesano cuchillero Ramsés Azael Zaragoza Salgado, quien de manera autodidacta ha aprendido a utilizar los metales, perfeccionar técnicas y hacer sus propias herramientas para dedicarse a esta labor.

A diez años de haberse iniciado en esta práctica, el originario del puerto de Veracruz dice ser contactado por personas de distintas partes del país y del extranjero, quienes se interesan por adquirir sus piezas.

Cuchillos de distintos tamaños y formas, navajas, espadas, así como variadas creaciones de utilería conforman la producción del hombre de 42 años, quien es reconocido también por su participación en el “Desafío sobre fuego Latinoamérica”.

De visita en Xalapa, Ramsés Azael expresa que no se ve en el futuro haciendo otra cosa que no sea el trabajo con los metales, pues le da satisfacción, crecimiento constante y le obliga a tener una autoexigencia creativa.

Cuchillos de distintos tamaños y formas, navajas, espadas, conforman la producción del hombre de 42 años | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explica que para llegar a donde está y vivir de la forja artesanal ha enfrentado no uno sino muchos desafíos. Concibe esta labor como el moldeado de un acero, el cual, de una forma manual, un tanto burda, adquiere utilidad.

El artesano utiliza el calor para hacer de una pieza de desecho un objeto utilitario. Se concibe como un transformador de metales.

Al recordar sus inicios, menciona que no había quién hiciera la forja, tuvo que empezar a buscar técnicas, métodos, materiales, en fin, todo.

Ramsés Azael expresa que no se ve en el futuro haciendo otra cosa que no sea el trabajo con los metales | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Fue experimentar qué funciona, qué no, cuáles herramientas me servirían y crearlas”.

Durante una década, su cotidianidad es practicar, avanzar y mejorar en la fabricación de objetos con acero al alto carbono, aceros reciclados que sirven para tratamiento térmico y acero inoxidable para cuchillería.

“En el estado es casi nulo este conocimiento, pero yo no me veo ya alejado de mi taller, donde me apoya mi hijo, entonces, ya habrá sucesor”, dice quien hasta los 32 años no imaginaba que llegaría a ser un artesano conocido por personas de España, Canadá y otras partes del mundo.

El originario del puerto de Veracruz dice ser contactado por personas de distintas partes del país y del extranjero | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Rememora que en secundaria tuvo un primer acercamiento con la carpintería y luego con los metales, llegó el aluminio y su interés creció hasta llegar a la forja.

“Físicamente es cansado empezar con un pedazo de acero y transformarlo en una pieza, pero saber que eres de las pocas personas que lo hace te impulsa a seguir adelante”, manifiesta.

De acuerdo con lo que observa, exhorta a darle valor a los cuchilleros, quienes preservan y salvaguardan las técnicas tradicionales en tiempos en los cuales la tendencia es lo industrializado y el uso excesivo de maquinaria. “Ya hay poco valor a lo hecho a mano, al detalle de la imperfección”, opina.

Al maestro cuchillero se le puede contactar en Facebook Etznab Forja Artesanal.