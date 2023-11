¡La Noche es Tango! Tere Aranda presenta espectáculo en Teatro Clavijero; fecha

Veracruz, Ver.- Creadora de “La Noche es Tango” Tere Aranda fortalece su carrera artística con miras a impulsar nuevos proyectos musicales de nuestras raíces, sones veracruzanos y de la muerte como parte de la vida.

En entrevista para Diario de Xalapa Teresita del Carmen Aranda Caballero, mejor conocida como Tere Aranda, habla sobre su trayectoria artística y los proyectos en los que se encuentra trabajando, que serán presentados en el siguiente año.

Relata que su amor por el tango nació desde los seis años, después de ver bailar a unos tíos por lo que años después creó el proyecto “La Noche es Tango” que inició con pequeñas presentaciones en un restaurante de la capital del estado y que hoy está consolidado como un gran espectáculo.

Comenta que desde pequeña quiso iniciarse en el arte, pero sus padres le pidieron estudiar una licenciatura y tener una profesión, pues temían que ser artista no fuera suficiente para poder mantenerse.

“Mis papás fueron un amor, lindos, pero si hubiera sido por mi mamá yo hubiera empezado a ser artista desde chiquita, a ella le gustaba mucho, cantaba conmigo, pero mi papá que era maestro, quería que me formara como maestra, que tuviera una carrera profesional y decidí estudiar educación”, expresa.

Asegura que no se arrepiente haber estudiado educación y ser maestra de nivel primaria, además de que también se profesionalizó en el área de psicología y por muchos años trabajó con niños con alguna discapacidad, pero años después decidió incorporarse en la actividad artística.

“Tenía 30 años cuando cristalice el sueño del arte, con el proyecto La Noche es Tango, se montó en una pequeña presentación, en un escenario muy pequeño, tenía tres violines, un contrabajo, un acordeón, un piano y no teníamos bandolón, así empezamos hasta llegar a lo que es hoy un espectáculo, con una escenografía que cambia”, recuerda.

Aunque también es una profesional bailando el tango, Tere Aranda se ha ido más por el canto, ya que menciona que una de sus primeras presentaciones se dio en el festival Agustín Lara en el 2001 donde ganó con su interpretación.

Ese momento, lo conserva con mucho cariño al recordar a sus padres que la acompañaron en su presentación y que pudieron ser parte de lo que ella más ama, como es el canto.

“En el 2001 justamente gane el concurso Larista que se realizó en Veracruz, fui la mejor intérprete, me vio mi mamá, recuerdo mucho su sonrisa de felicidad, estaba muy emocionada porque gane y mi papá se quedó muy sorprendido, le dije ya viste que si tengo posibilidades en la música y el arte”, expone.

Actualmente además del espectáculo de La Noche es Tango que se presentará este 19 de noviembre en el teatro Francisco Clavijero de la ciudad de Veracruz junto con 25 artistas en escena, Tere destaca que se encuentran trabajando en otros proyectos musicales.

“He dejado un poco el baile, se lo he dejado a la gente súper profesional yo también sé bailar y bailo muy bien pero ahora me enfoco en el canto y tengo varios proyectos, el tiempo que Dios me preste será para el arte y la música y tengo que ir más rápido y por eso estoy haciendo tres proyectos al mismo tiempo que estaría presentando dos en 2025 y otros dos en el 2025”.

Afirma que dentro de sus proyectos se busca impulsar la música mestiza, de nuestras raíces, sones veracruzanos, chilenas oaxaqueñas, música del istmo.

También aspira a la interpretación de temas relacionados con la muerte como parte de la vida que tocan fibras sensibles en ella tras la muerte de sus padres.

Refiere que algunos temas ya están disponibles en plataformas como “Romance del enamorado y la muerte”, “La calaca” y un tema en zapoteco.

“Este de la muerte está integrado por puras canciones que tienen que ver con la muerte porque a raíz de que mis papás mueren, primero mi mamá y mi papá apenas en julio de este año pues yo tuve un problema con la muerte, no aceptas cuando pasa eso y para sacar ese dolor, quiero cantar temas hermosos, tres de ellos ya están en plataformas digitales”, puntualiza.