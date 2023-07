Patricio Monero dibuja con humor el México prehispánico

Ayudado de sus creativos trazos y buena dosis de humor, el caricaturista Patricio Monero, se lanza a la aventura de redibujar la larga historia del México indígena, a través de la saga de libros de caricaturas México antes de ser México, que este año presenta su tercer tomo.

Con el subtítulo “De Teotihuacán a los Guachimontones. El clásico mesoamericano”, Patricio retrata en una primera parte, el periodo prehispánico conocido como clásico, el cual data, aproximadamente, de los años 200 a 1000 de nuestra era.

“Este tomo abarca el momento en que se consolidaron las culturas mesoamericanas, se concretaron sus gobiernos, religiones y centros urbanos. En este libro voy contando cómo eran cada ciudad o región de la época, las cuales eran muy particulares.

Ha dedicado 3 libros a relatar con caricaturas la historia de las culturas indígenas

“Por ejemplo, de Teotihuacán, cultura a la que le dedico un amplio capítulo, se cuenta que era una ciudad muy poco común en comparación de las demás de Mesoamérica. Ésta fue una ciudad muy grande, particular por ser cosmopolita, con barrios de distintas etnias provenientes del norte y las costas de México, y hasta de los pueblos mayas”, explica el autor en entrevista con El Sol de México.

DE LA INVESTIGACIÓN A LOS DIBUJOS

Con ocho años de estudio e investigación sobre los orígenes de los pueblos mesoamericanos, Patricio Monero, relató en los dos tomos anteriores, desde el poblamiento del continente americano, hasta el descubrimiento de la agricultura y la conformación de los primeros asentamientos urbanos.

Todo esto, cuenta, lo ha logrado con la consulta de infinidad de fuentes; así como con el apoyo del ya fallecido historiador Alfredo López Austin, quien todavía alcanzó a supervisar esta tercera entrega; además de otros colaboradores, entre ellos la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, quien escribió el prólogo de esta nueva publicación.

“Yo tenía mucho interés en estudiar las culturas mesoamericanas, porque, como todos los mexicanos, sabía muy poco de ellas. Me di cuenta de que me había topado con algo importante para contar, y porque soy alumno del maestro Rius, me decidí por hacer estos libros”, relata el monero.

Patricio afirma que esta saga de México antes de México, ha recuperado el mismo sistema empleado por el emblemático caricaturista Eduardo Humberto del Río García Rius, quien publicó libros con historietas didácticas como Cuba para principiantes, Marx para principiantes o La trukulenta historia del kapitalismo, que se caracterizaron por su facilidad para comunicar, con humor temas de importancia social e histórica.

“Estos libros cuentan con su bendición, de hecho él fue el prologuista del primer volumen. Creo que Rius nos enseñó que todos los temas, incluso los más difíciles, pueden hacerse accesibles e incluso divertidos. ¿Cómo lo hacía? Usando un lenguaje coloquial y el humor como herramientas.

“Pero hay algo más que también destaca con estos libros en particular, es que nuestros antepasados descubrieron que gráficamente se pueden explicar las cosas. Ahí están los murales y los códices. Mi maestro Austin, lo llamaba el ‘registro gráfico del discurso’, un elemento al que los mexicanos estamos muy acostumbrados. Tal vez, por eso, aventurándome mucho, es que tenemos gusto por las historietas, los cuentos y los dibujos, así también hemos, desde hace bastante tiempo, aprendido nuestra historia”, afirma.

CON HUMOR SE APRENDE MEJOR

Patricio ―quien explica que este tomo sólo incluye una primera parte del periodo clásico, el cual será complementado con otro dedicado especialmente a la Cultura Maya― afirma que el “humor es un mecanismo de defensa, pues no podríamos sobrevivir este mundo sin él, pero que, al mismo tiempo, es un arte muy complejo que hay que cultivar”.

“Yo me considero, más que caricaturista, un humorista de amplio espectro. Yo soy guionista, novelista, caricaturista, en todas estas áreas trato de ponerlo en práctica. Para entender el humor hay que estudiarlo, meditarlo y gozarlo, es para mí un oficio al que hay que dedicarse mucho, que nos permita hacer cosas interesantes”, finaliza.

Este tercer volumen de México antes de ser México, se presentará el próximo jueves 13, en la Librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, a las 19.00 horas; y en la plaza principal del centro de Xochimilco, el viernes 14, a la misma hora.