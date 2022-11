¡Grammy para la veracruzana Silvana Estrada! Es Mejor Nuevo Artista de Latinoamérica

Xalapa, Ver.- La veracruzana Silvana Estrada es “Mejor Nuevo Artista” de Latinoamérica, así lo decidió el jurado de los Premios Grammy, cuya 23ª ceremonia se llevó a cabo ayer en Las Vegas.

Con la sorpresa reflejada en el rostro y un breve discurso improvisado, la cantautora agradeció el reconocimiento y dedicó el premio a todas las mujeres, para quienes transmitió un mensaje de esperanza.

“Este premio ya era nuestro porque hubo mayoría de mujeres –nominadas-… Este premio es de todas”, expresó la joven de 25 años de edad, originaria de Coatepec.

Ante el aplauso del público, dijo que en su música hay honestidad y trabajo. Orgullosa de representar a México, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones.

“Para las niñas que vienen, que sepan que vale la pena soñar, luchar y trabajar. Muchísimas gracias a mi equipo, a mi familia. Mamá, papá, los amo con todo mi corazón. Gracias por enseñarme que la música vale la pena y que la vida hay que vivirla con alegría”.

Los Grammy, que honran los mejores lanzamientos musicales dentro de la música latina en el periodo del 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, celebraron así la producción “Abrazo”; por “Marchita”, Silvana también estaba nominada en la categoría “Mejor Álbum Cantautor”.

¿Quién es Silvana?

Hija de un laudero y una clarinetista, Silvana creció rodeada de música desde temprana edad, etapa desde la cual ya sentía afinidad por el son jarocho, la jarana y el jazz.

En pasadas entrevistas ha manifestado su gratitud con los músicos tradicionales, con la colectividad y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Con estudios profesionales realizados en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, Silvana se mudó a Nueva York y luego a la Ciudad de México.

La cantautora ya sonaba fuerte pero fue con su álbum “Marchita” con el que alcanzó mayor popularidad, en tanto “Abrazo” es un compilado de canciones optimistas donde revela su perspectiva esperanzadora ante el mundo pospandémico.

Silvana convoca a no perder la capacidad de asombro por las pequeñas cosas, a no perder la esperanza, sin que por ella deje a un lado problemas como el feminicidio en México, presente en su canción “Si me matan”.

¡Felicidades! Ángela Álvarez y @silvanaestradab Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/SdbTRnFfW9 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

“Vengo de una casa llena de instrumentos que se levantó entre ríos y matas de café. Por eso a veces cuando canto suena el agua y la tierra de mi infancia. Vengo de los poemas que leí y los discos que escuché, de entender que las canciones son poesía que se canta y que para poder cantar hay que saber esperar a tener algo que decir con la urgencia de las verdades”, dice Silvana en su presentación pública.

La música de la veracruzana está disponible en todas las plataformas como @silvanaestradab.