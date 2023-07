Primer Drinky Fest lleva el arte escénico a nuevos foros

El nuevo festival Drinky Fest, ofrecerá espectáculos de teatro, cabaret, musicales y drags hasta el próximo 3 de agosto en bares, restaurantes y cafeterías de la Ciudad de México.

Se trata de un evento que busca crear nuevos espacios para difundir las distintas propuestas escénicas independientes, al tiempo que ofrece una interesante propuesta gastronómica.

“La práctica teatral en espacios no convencionales no es algo nuevo, hay varios proyectos que van en ese sentido. Pero lo que sí hace particular a este festival es la generación de redes con la industria restaurantera, la cual, sobre todo, nos permite un contacto con públicos diversos, explica en entrevista Edgar Uscanga, creador y director de este concepto.

“Nosotros creemos que, por supuesto, hay oportunidades para la representación teatral, tanto en el sector privado como en el institucional, sin embargo, somos muchas las compañías las que estamos siembre en la búsqueda de públicos”, agrega.

Participan 16 compañías independientes, seleccionadas por convocatoria, que se caracterizan por su adaptación al ámbito de los tipos de lugares de consumo donde se exhiben, desde un sentido festivo y de comedia. En la mayoría de ellas se podrá ver el interés por mostrar curiosas reflexiones sobre temas sociales, políticos, de equidad de género, diversidad sexual y la vida urbana.

“El teatro desde sus orígenes ha estado presente en las celebraciones, en la fiesta dionisiaca, donde todo se acompañaba con comida y bebida. El teatro también es un pretexto para juntarnos y convivir, aunque su representación lo que hace es hablarnos de nuestra naturaleza como seres humanos, desde nuestros placeres y anhelos, hasta conflictos y problemáticas, tanto sociales como individuales”, agrega Uscanga.

LAS OBRAS Y ESPACIOS

Son siete los espacios que se sumaron para esta primera edición del Drinky Fest, los cuales se encuentran en las zonas del Centro Histórico, Roma-Condesa y Coyoacán Centro. Entre ellas, el restaurante Pizza del Perro Negro, en Tres Cruces 54, colonia Del Carmen; La Gaya Scienzia, en La Quebrada 105, colonia Narvarte Poniente y Terraza Calacas, en República de Guatemala 30 Centro Histórico.

De las obras en esta celebración de arte histriónico en el mundo nocturno, se encuentran, El circulo de las bestias indomables, que se presenta bajo la dirección de Taide López Sánchez y es un cabaret sobre cinco amigas en la época de los años cuarenta, las cuales se enfrentan a la presión social de no ser “bellas”, dentro de un reality show; así como La flor de la abundancia, obra realizada exprofeso para este festival, en ella se cuenta la historia de un dúo de emprendedores, el cual reúne a un grupo de personas para ofrecerles un nuevo modelo de negocio y presentarles la oportunidad de su vida: ser scorts profesionales.