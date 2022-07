Campeón del atletismo y las vallas; la historia del xalapeño Luis Tena

Luis Adolfo Tena Ferto, atleta xalapeño de 18 años de edad, ganador de la medalla de bronce en los Conade y estudiante de la carrera Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, se encuentra en descanso activo, luego de su destacada temporada con el 110 con vallas.

En entrevista para Diario de Xalapa, el deportista también subcampeón nacional de la federación, platicó lo que actualmente hace y del próximo plan con el deporte que practica desde los 12 años de edad. “Por ahora estoy en una etapa de preparación para la siguiente temporada que será de enero a julio del 2023 y ahora de julio a diciembre es fortalecerme. Estaré yendo al gimnasio por la mañana y en las tardes, nadar”, dijo.

Para él, las medallas nacionales que nunca había obtenido, destacó que lo motivan a seguir trabajando para lograr destacar en “competencias de más nivel”, indicó. Tena Ferto en varias ocasiones logró campeonatos estatales, pero nunca preseas nacionales algo que buscó por varios años y ahora que las tiene, “el próximo año buscaré dar la marca para el Panamericano Sub 20 que será en Chile, esa es la meta para el próximo año”, compartió desde la instalaciones de Diario de Xalapa.

Reconoce que el lugar donde está fue complicado llegar, pero ahora está feliz por los resultados que dio. “Las medallas nacionales me dejaron contento, porque nunca había ganado una, el ganarlas fue muy padre, en mis carreras de antes terminaba ranquado en quinto o cuarto, pero nunca en el pódium, hasta ahora, es algo satisfactorio por saber que tienes un lugar nacional dentro de los mejores atletas de México, sin embargo siempre se puede buscar más”, expresó.

Y agregó: “Hace dos años llegó al punto de querer salirme, porque no se me daban los resultados, por eso no iba a entrenamientos, al grado que ese temporada me lesioné, porque mi cuerpo no tenía la preparación adecuada y mira ahora donde estoy”, dice Luis Tena.

El apoyo principal del atleta siempre será el de sus padres, Mariana Ferto Morales y Martín Pérez Sánchez, quienes son los encargados de brindarle el respaldo correcto desde hace 6 años, tiempo que tiene en el atletismo. Sus últimos logros lo motivan para intentar dar ese paso que todo atleta tiene como sueño, el luchar para asistir a unos olímpicos.

“El camino en el que estoy tiene muchas metas y una de ellas es ir a Juegos Olímpicos y ya estoy mentalizado y con el apoyo de mi entrenador Eliud Vázquez Acosta me gustaría ir a los JO de Los Ángeles 2028, se que es largo el trayecto, pero trabajando se puede llegar”, comentó.

¿Cuáles son sus sueños y pasatiempos?

Otra de las pasiones del atleta es leer, así como el estudio, porque sabe que todo va de la mano, por lo que igualmente se prepara académicamente porque desea terminar su licenciatura. “Mis padres me han inculcado mucho la lectura, es por eso que leo y así evito estar mucho tiempo en el teléfono, cuando no estoy estudiando salgo a correr”, platicó.

Los deportes que han sido parte su vida son la natación, el TKD, y Capoeira, pero fue el atletismo el deporte que lo atrapó. “Recuerdo mis otros deportes que practiqué y todo fue porque mi diagnosticaron hiperactividad, por eso estuvo en natación, TKD, y Capoeira, pero fue el atletismo lo que más me gustó. Mi primer entrenador fue Héctor Ruiz Escalante, luego Francisco Montano Espinoso y ahora estoy con Eliud Vázquez”, dice.

Ahora gracias a la disciplina con la que ha conocido mucho lugares y personas, se considera una persona tranquila con mucha madurez que le ha servido para concentrarse en lo que desea, ser el mejor.

Para concluir el deportista le dice a los que se están iniciando en cualquier disciplina. “Sean muy perseverantes y nunca dejen de luchar, los resultados están ahí, sólo hay que trabajar por ellos. A mi me costó mucho poder lograr una medalla, pero trabajando logré hacerlo, por eso hagan lo mismo y no desistan en lograr sus metas, los resultados llegarán tarde o temprano”, concluyó.