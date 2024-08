¿Cómo debe ser la alimentación al entrenar? Experto indica cómo iniciar

El nutriólogo deportivo Carlos Andrés Bañuelos Herrera, quien es maestro en ciencias del deporte y especializado en deporte de alto rendimiento, comparte a través de Diario de Xalapa, algunos consejos a las personas que desean realizar deporte con una alimentación balanceada.

El experto en nutrición tiene experiencia de varios años que obtuvo en la Conade, en donde trabajó en el CNAR con atletas que asistieron a París; dos de ellos, los marchistas Alegna González y Ever Palma.

También especializó su maestría en la escuela nacional de entrenadores deportivos en ciencias del deporte, donde se enfocó en la metodología deportiva; a la fecha trabaja con la selección de ciclismo, taekwondo, atletismo, natación y también en futbol infantil.

Una de las tareas que desarrolla es trabajar con los adolescentes de formación, pues la idea es generar los buenos hábitos y costumbres saludables para que mejoren su rendimiento, además, para que aprendan con bases establecidas lo que es una buena nutrición e hidratación.

Tips para niñas y niños

Una de las recomendaciones que le da a los padres de familia, es que a sus niños no los lleven a practicar deporte sin comer y por lo menos previo deben tener un carbohidrato que podría ser una fruta o pan con mermelada, para asegurar que tengan la energía. Asimismo estar con un excelente estado de hidratación.

“De inicio con pura agua es suficiente, posteriormente ya podemos ir agregando agua marina natural, que podemos hacerla en casa que es agua mineral, limón, bicarbonato y azúcar y con eso vamos a asegurar un estado de hidratación.”

Agregó, que al concluir la rutina de ejercicios o entrenamiento, si están iniciando no debe pasar de una hora y que deben consumir una opción con proteína o carbohidratos que puede ser un sándwich de pollo o una ensalada de atún con arroz o un baguette, que asegurará una buena recuperación.

Nuevamente recomienda evitar que los niños entrenen sin comer o sin desayunar, por lo que también llevar agua, y al concluir la sesión debe comer eso ayudará, pues si no lo hacen, mermará el desarrollo y el gusto por el deporte.

Tips para jóvenes en el deporte

En cuanto a la recomendación con los jóvenes señala que hay que asegurar que tengan una buena cultura familiar con la alimentación, pues si desean que sea un deportista, en casa deben comer como tal y cubrir las necesidades calóricas, además deben tener suficientes carbohidratos, proteínas y grasas y no deben excluir ningún tiempo de comida.

“No es necesario empezar a hacer todo un cambio drástico de dieta, como solo comer ensaladas para salir a correr, porque lo que pasará que aparecerán lesiones y una fatiga acumulada, entonces es modificar hábitos, empezar una actividad física siempre de menos a más; lo más sencillo que se puede hacer es un buen calentamiento, un buen trote y ejercer ejercicio específico de la clase y al finalizar mi bebida con proteína o mi sándwich de pollo”, dijo.

Si desean que sea un deportista, en casa deben comer como tal y cubrir las necesidades calóricas, además deben tener suficientes carbohidratos, proteínas y grasas

También recomienda monitorear a los chicos en el color de su orina todos los días para saber si están hidratados o deshidratados; es una forma muy sencilla de saberlo, “si estoy orinando transparente, estoy bien hidratado, si es un ámbar turbio o un ámbar más oscuro, quiere decir que necesito tomar más agua y si es un ámbar muy oscuro o rojo, lo recomendable es ir a ver al médico”.

Recomendaciones a los adultos

En adultos hay algunos que cometen el error de realizar mucha actividad física y restringen mucha comida, por lo que dice, no hay que ser muy restrictivos.

“Cometemos el error muchos adultos de realizar mucha actividad física y lo mismo que comentaba con los adolescentes, restringimos mucha comida, es muy común que el mexicano vengan y me digan que quieren empezar a correr, cuando ni siquiera saben caminar correctamente, entonces me fui a correr y regresé y me comí una ensalada y el fin de semana era tanta mi ansiedad que me comí una hamburguesa, unas papas y un refresco, entonces no hay que ser muy restrictivos”.

Lo recomendable es ir con un profesional para balancear todo y para iniciar en el deporte. La recomendación es caminar unos 35 minutos el primer mes, y posteriormente asegurarnos de que tengamos un desgaste, se podría realizar una caminata más dinámica.

En cuanto a la recomendación con los jóvenes señala que hay que asegurar que tengan una buena cultura familiar con la alimentación

Se le recomienda realizar entrenamiento de fuerza, levantar pesas y una dieta balanceada rica en proteínas como huevo, pollo, pescado, res y abundantes verduras, de preferencia de hoja verde en su preparación cruda como ensalada de espinacas y acelgas, también consumir semillas como cacahuates, almendras, pistaches y tener tres tiempos de comida.

Puntualiza, que la cena será muy importante porque ayudará a recuperarse para el siguiente día, y podrían consumir quesadillas de queso panela con nopales, ensalada de atún, o tinga de pollo en tostadas, algo que ayudará a recuperar y prolongar sobre todo a crear el hábito de realizar actividad física y comer saludablemente.

¿Qué consejos hay para los adultos mayores en el ejercicio?

En cuanto a los adultos mayores dice lo principal siempre es evitar perder masa muscular, por lo que dice deben tener el cuerpo en movimiento y estar proporcionándole a adecuada proteína para que tengan una recuperación y seguir manteniendo la movilidad, “porque un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que se va a ir muriendo más rápidamente, vamos a acelerar el proceso de envejecimiento”.

Por lo tanto, remarca que los puntos importantes que mencionó son alimentación balanceada específica para el deporte que se realiza, un correcto descanso que evitará lesiones y un correcto estado de hidratación que ayudará a mantener las funciones vitales correctamente.

En cuanto a los adultos mayores dice lo principal siempre es evitar perder masa muscular

“Esto es un proceso lento, no nos desesperemos, siempre el iniciar cuesta trabajo retomar a nuestras actividades físicas, pero como todo, hay que evitar hacer dietas de moda, siempre apegarnos y hacer el esfuerzo por tener un cambio de hábito, hacer más ejercicio movernos más, entrenar fuerza y comer mejor y con eso vamos a mejorar nuestra calidad de vida”.

El nutriólogo deportivo, Carlos Andrés Bañuelos Herrera, maestro en ciencias del deporte