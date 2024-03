Diablos vencen a los Yankees con debut de ensueño para Robinson Canó

Robinson Canó tuvo un estreno de ensueño con la franela de los Diablos Rojos del México, conectó un jonrón y encaminó a su escuadra a la historica victoria de 4-3 contra los Yankees de Nueva York, en el primero de los dos juegos que ambas novenas van a protagonizar en la capital mexicana.

El segunda base dominicano no ocultó su emoción por volarse la barda durante el cuarto rollo del compromiso. Un cuadrangular en solitario para romper el cero. No obstante, su vuelacerca no hubiera valido de nada si los Diablos no hubieran ganado.

“Para mí como siempre he dicho, es bonito conectar un jonrón, pero es más bonito cuando ganas el partido”, expresó el experimentado dominicano, quien brilló en el “Diamante de Fuego” al conectar sencillo y doblete, además de que llegó a la registradora para ampliar el marcador de manera momentánea.

“Siempre cuando hago mi trabajo al final del día la meta es ganar. Se siente bien conectar un jonrón enfrente de esta fanaticada que hacía mucha bulla, te da ese extra hacer las cosas por ellos (los aficionados) y como jugador son cosas que siempre me han gustado jugar para algo, ganar un partido, ganar un campeonato”.

Con apenas dos semanas en la institución escarlata, Canó resaltó el compromiso. Y entrega de todos sus compañeros, por lo que no tuvo dudas de las posibilidades que había por superar a los Yankees. De igual forma, advirtió que este encuentro significó el comienzo de la temporada. Para los Rojos consciente de la jerarquía del rival al que se midieron.

“Apenas tengo 10 días con los Diablos, pero ellos (mis compañeros) desde el 22 de febrero están trabajando. Todos están en la misma página, queremos estar listos para ayudar al equipo a ganar un campeonato. Creo que va a pasar, tanto los dueños, la directiva, los fanáticos se merecen un campeonato. Todos saben que estamos preparados, tremendo juego el del día de hoy, sabemos que podemos competir con cualquiera.

Nuestra temporada empieza hoy porque fue enfrentar a los Yankees, un equipo de Grandes Ligas y gracias a Dios obtuvimos la victoria”.

