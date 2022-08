Reconocido atleta busca crear proyecto de ayuda

Xalapa, Ver.-El atleta de Naolinco, Abel Oliva Rendón, se encuentra fuera del estado cumpliendo con algunos compromisos personales, sin embargo para noviembre tiene en mente consolidar un plan entrenamiento que llamará “Proyecto Atletismo Veracruz” con el objetivo de brindarle oportunidad a los atletas de Xalapa y la región de trascender.

En entrevista el multiganador en carreras atléticas de distancia de 5 y 10 kilómetros, dijo que tiene un grupo jóvenes que se encuentran destacando en carreras regionales con los que está dando inicio a este sueño que desea pronto se haga realidad.

El grupo de corredores que apoya al “Proyecto Atletismo Veracruz son: José de Jesús Sánchez Ronzón de 17 años de Pacho Viejo; Daniel Pérez Aldán de 29 años; Abril Sofía Medina Hoyos de Xalapa; Christian Jesús Conde Tlapa de La Laguna y Luz María García Tejeda de Xalapa.

La idea de Abel es darles el apoyo con entrenador, terapeuta y lo que necesita un corredor de este nivel con el objetivo de que sobresalgan en el deporte.

“Lo que busco son dos cosas, hacer crecer a mi equipo Guerreros con gente que guste de hacer deporte y con el “Proyecto Atletismo Veracruz” es buscar a los mejores de la región y ponerles un entrenamiento con un programa a corto, mediano y largo plazo para que logren ser los mejores y el atletismo crezca”, dijo el naolinqueño.

Además destacó que no piensa en sacar provecho y mucho menos se trate de lucrar, “solo deseo que los corredores que realmente se entregan a este deporte y no tengan un entrenador, aquí lo podrán tener y no sólo eso, igualmente deseo que un terapeuta una vez al mes los atienda y les cure sus dolencias”, indicó.

Sin embargo reconoció que será un poco complicado, pero tocando puertas dice logrará cumplir con esto.

“Debo conseguir algunos patrocinadores, y me voy a encargar de eso, porque sí quiero ayudar a los corredores que entrenan solos y que aún así están destacando, como los que ya están en el equipo”, dijo.

El atleta Abel Oliva, corredor reconocido a nivel nacional, desea proyectar a jóvenes que practican el atletismo con un plan de trabajo / Foto: Cortesía | Abel Oliva

Y agregó: “Mira, José de Jesús Sánchez de Pacho Viejo en carrera de 5k, logró un tiempo de 15:42, mientras que en la de Coatepec en misma distancia hizo un tiempo de 15:37, algo muy destacado, mientras que Daniel Pérez, de 29 años, en 5k tiene un crono de 16:30”, explicó.

“También la xalapeña Abril Sofía es gran deportista; en 5k hizo un tiempo de 20:50 en su última competencia. Otro que igual está en gran forma es, Christian Jesús Conde Tlapa de La Laguna; él en 5k tiene tiempo de 16:04 y en 10k del Golfo cronometró 32:44, mientras que en Coatepec en 10k, 33.07. Igualmente destaca Luz María García Tejeda; su últimos tiempos son: 5k, 20:58; 5k, 21:12 y 10k, 46.35, entonces no estamos tan mal”, concluyó.