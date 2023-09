El cielo es el límite: xalapeña logró pase a maratón de Boston

“Todo lo que uno se propone, con esfuerzo, trabajo y mucha constancia se puede lograr. Llegas a un momento como mujer que te estancas y que ponemos pretextos como el de los hijos o cuestiones en la casa; la verdad que como mujeres somos más fuertes de lo que creemos y cuando nosotros cambiemos ese chip, podemos hacer cosas increíbles”, dijo la atleta máster xalapeña, Minerva Peredo Sánchez, quien logró su boleto al maratón de Boston, paso que dio en el maratón de la Ciudad de México con un tiempo de 3 horas con 32 minutos.

Sin embargo, para ganarlo, superó lesiones y enfermedades, obstáculos que dejó atrás, pues trabajó respetando su programa de entrenamiento puesto por su entrenador Javier Cervantes.

¿Cuáles retos enfrentó la deportista?

“Durante el entrenamiento tuve tres situaciones; una fue un desgarré el músculo de la pierna izquierda y tarde dos semana en recuperación con terapia; luego enfermé de mastitis y por último me lastimé la espalda al cargar algo pesado; ahí estuve dos semanas igualmente en recuperación, porque no me podía mover, me dolía mucho la espalda. Luego dije, si se da el tiempo en el maratón, bien, sino se da ni modo, no pasa nada y lo busco para otra carrera”, platicó la deportista.

Los deseos de Peredo Sánchez en ir a la CDMX superó por mucho lo que estaba viviendo y comenzó a trabajar lo mental para no caer en la desesperación, y funcionó, pues se recuperó e inició una vez más su entrenamiento.

“Mi preparación fue como de dos meses y medio; un entrenamiento con Javier Cervantes; él lo planeó y siempre me dijo que confiara en el trabajo que me iba a poner, porque no buscaba ni lesiones ni sobrecarga estrés en los músculos y me dijo que confiara en él, entonces confié; había ocasiones que le decía que me sentí muy bien bien, o que no tuve cansancio o que sentía que no entrenaba como otras veces y me dijo que estuviera tranquila y que confiara y salió perfecto todo”.

Minerva se presentó en el maratón de la capital del país e hizo 3 horas con 32 minutos; en su último maratón hizo 3 horas con 33 minutos y 59 segundos que fue en el 2019 en Torreón.

“Ahora el tiempo que logré, en automático me da el pase para Bostón; ya me registré nada más espero la notificación de que si me aceptan y pues con el tiempo que hice, espero que sí; ellos piden 3 horas con 55 minutos en mi categoría e hice 3 horas con 32 minutos y está sobrado”.

¿Cuándo será la competencia en Boston?

La competencia será el 15 de abril de 2024 y comenzará a planear la estrategia, pues desea junto hacer un buen papel y buscar un tiempo 3 horas con 20 minutos en la categoría 50-54”

“Es un maratón de los más importantes en el mundo y viene mucha gente buena, obvio también soy buena, pero no sé exactamente qué lugar pueda pensar tener, pero voy con toda la actitud, ganas y emoción de representar a México”.

Ahora parte del plan de Minerva es asistir con su dos hijos y esposo, pues dice será la primera vez que la vean competir a nivel internacional y como siempre trabajará para lograr cumplir ese reto que ahora se propuso.

El deporte para la xalapeña es un área de oportunidades, espacio que todos pueden lograr, es por eso que le pide a las autoridades que apoyen a los deportistas y a la gente que hace deporte en las calles, además le recomienda a los padres de familia que, “apoyen a sus hijos, motívelos, encaminados a que hagan deporte, no los tengan en casa, el deporte les ayudará mucho se los aseguro. Este año ha sido muy positivo para mí y el deporte ha sido fundamental, es por eso que agradezco a Dios, a mi familia, a mis papás, hermanos, a mis amigos, pero principalmente a mi esposo e hijos que están ahí motivándome y diciendo que voy a ganar”, concluyó.