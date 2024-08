Es necesario que haya carreras inclusivas; atleta pide empatía a organizadores de competencias

El atleta xalapeño con discapacidad visual, José Antonio Lazcano, pide que los organizadores de carreras atléticas sean inclusivos, pues esto ayudará a que personas que tienen alguna, tengan la oportunidad de practicar el deporte.

Toño Lazcano, quien es licenciado en Educación Física y Nutrición Deportiva con diplomado en Fisioterapia Deportiva, y ser la primera persona con discapacidad visual en subir a la Malinche, platicó para Diario de Xalapa, lo positivo que sería si los organizadores realizaran sus competencias con inclusión.

“Definitivamente creo que estamos muy lejos de ser un país inclusivo y de primer mundo; en diferentes países en todas las carreras abren la categoría de discapacidad, y de alguna manera es un apoyo muy grande; ayuda mucho a las personas que tenemos una discapacidad para poder fomentar el deporte y generar salud, que es algo muy importante”, refirió.

Además, destacó que el realizar una carrera inclusiva, ayudaría bastante, pues dice hay mucho corredor con talento que tiene discapacidad visual, “y que son muy buenos con sus marcas; yo creo que esas personas de renombre famosas, vendrían a darle una buena imagen y una buena proyección a las carreras de nuestro estado, así como a nivel nacional”, indicó.

El deportista, quien también en un momento práctico karate, dijo que en la pasada carrera Pueblos Mágicos de Coatepec, en donde logró un tiempo de 45 minutos en 10k, le solicitó a la organización la oportunidad de qué fuera inclusiva, sin embargo, no hubo apoyo en esa parte.

“En esa competencia nos acercamos con los coordinadores para solicitar sea inclusiva, y prácticamente no hubo apoyo, es más, ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es la inclusión y prácticamente nos dijeron que debíamos salir con todo el grupo”, explicó.

José Antonio Lazcano señaló, que lo que solicitaban junto a su guía, que les permitieran salir un minuto antes del pelotón, y dijo que era para evitar accidentes, sin embargo, no hubo respuesta positiva, pues les dijeron que debían salir con el pelotón o colocarse en la parte de hasta atrás.

“A estas competencias, nosotros no solo vamos a participar, vamos a competir y vamos por una marca, y pues debimos salir con el pelotón. Fue un relajo la salida, un caos; eso me mermó un poco. La intención era prepararnos para 40 minutos y nos preparamos para eso. Desafortunadamente hicimos 45 minutos. Fue una carrera muy golpeada, definitivamente mucho corredor que no se quitaba, fue algo muy cañón, sin embargo, agradezco a mi guía Oscar Nava, mi alumno que está dentro del Club Murciélagos y a mi familia”.

¿Cuál es su mensaje a los organizadores de carreras deportivas?

El atleta les dice a los organizadores que piensen que en algún momento todos estamos expuestos a un accidente y tener una enfermedad en general, y eso puede imposibilitar.

“Esto los organizadores deben tenerlo presente y que se pongan en los zapatos de las personas con discapacidad, y ojalá sean más empáticos, dando oportunidad de qué las carreras sean inclusivas, pues también piensen que a lo mejor en algún momento van a tener algún familiar que le puede ayudar muchísimo en fomentar el deporte, y principalmente en una carrera inclusiva, brindando la categoría de discapacidad”.

Asimismo, les dice que realicen carreras atléticas y que den la oportunidad de ser inclusivos y que especifiquen bien, pues recordó que, en el Medio Maratón de Xalapa, dijo iba a ser premiado, pues llegó en primer lugar de discapacidad visual, pero no recibió nada, aunque sabía que recibiría el reconocimiento.

“Esa parte deberían dejarla muy claro, porque nosotros en ocasiones realmente no vamos por el premio, sino simplemente lo hacemos por salud y por marcas personales, entonces esa parte debería analizar bien el comité para que no haya malos entendidos y de alguna manera no haya este tipo de acciones en las que te dicen te vamos a premiar y estás esperando la premiación y te tienen ahí hasta las 10, 11 de la mañana para que te digan que te van a depositar y al final no te depositan”.

Volvió a remarcar que la organización tiene que aclarar muy bien, pues no es necesario el premio, simplemente con que den la autorización de salida al inicio, pues el chip, comenta marcará lo que tenga que marcar.

Dice que el dejar salir a los deportistas con discapacidad un minuto antes o 15 segundos, será muy positivo, pues se evitará accidentes | Foto: Cortesía / José Antonio Lazcano

¿Qué pide el atleta xalapeños para la inclusión de PCD en carreras deportivas?

Dice que el dejar salir a los deportistas con discapacidad un minuto antes o 15 segundos, será muy positivo, pues se evitará accidentes, ya que recordó que en la ciudad de Veracruz tomó parte del Medio Maratón y dijo paso igual ya que habló con los organizadores para que le autorizaran tener un minuto de salida antes y no le brindaron el apoyo.

Recordó que se colocó en la parte de enfrente y lo realizó muy temprano; cuando retiraron el listón para la salida de élites, recordó fue un caos, pues todos se empezaron a empujar que tuvo que colocarse en el lugar cerca del 50, además, en el recorrido chocaba con personas, es por eso que dice las carreras atléticas deberían planear ser inclusivas con sus salidas.

Igualmente volvió a recordar que, en el Medio Maratón de Xalapa, salió hasta atrás pese a que solicitó el apoyo, ya que dijo no le dieron la pauta.

Esto para él es triste, pues los organizadores aún no han mostrado empatía para ser inclusivo, pues él como deportista siempre ha levantado la mano por el nivel que tiene, pero no cuenta con el apoyo de los organizadores de carreras, algo que no sólo le afecta a él, sino a todas las personas que tienen una discapacidad y que desean participar en este tipo de competencias.