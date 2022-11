Con 6 meses en el deporte, Daniel Hernández es un gran prospecto y guerrero del Para-Powerlifting

El Para-Powerlifting en Veracruz está en crecimiento gracias a la promoción dada por la profesora Mariela Ferrer Sánchez, por lo que ahora el Estado cuenta con competidores que enfrentan a cualquier rival en plataformas importantes nacionales.

Uno de ellos es el xalapeño Daniel Hernández Luna, de 18 años de edad; el atleta tiene 6 meses en el deporte, mide 1.25 metros de altura y está convertido en un gran prospecto del Para-Powerlifting veracruzano.

¿En qué competencias ha participado el xalapeño Daniel Hernández Luna?

Daniel ya participó en un regional de Power y Bench Press, en Tulancingo, Hidalgo donde obtuvo un primer lugar.

Además participó en un selectivo en Atlixco en el mes de abril, logrando un segundo lugar; el 30 de septiembre compitió en el Estatal, ganando su pase a la etapa Nacional de los Para-Nacionales Conade, que serán en Hermosillo, Sonora. Otra de las competencias en la que participará será en el Abierto Internacional de Guadalajara.

En los Para-Nacionales Conade deberá ir a tope, porque será un filtro para obtener una plaza de los Para-Panamericanos Juveniles que serán en Colombia en junio del 2023.

El joven deportista es estudiante del cuarto semestre del Bachillerato de Unidad Mixta y lo hace comprometido, porque debe cumplir con esa tarea encomendada por su mamá Georgina Luna Velázquez y su hermano Germán Hernández Luna.

En entrevista para Diario de Xalapa, cuenta que está entrenando fuerte, porque quiere cargar más peso, algo que le ayudará a lograr grandes cosas en eventos que pronto tomará parte.

“Deseo cargar más peso, porque tenemos un evento en este mes y quiero lograr estar entre los mejores; es algo importante para nosotros”, dijo Daniel.

¿Cómo inició en el Para-Powerlifting?

El atleta inició en la pesas hace seis meses y fue gracias a la invitación que le hizo David Montiel, el internacional medallista de Powerlifting; ahora el deporte es parte de tu vida.

A Daniel, el deporte lo ha hecho más fuerte, física y mentalmente, además que ahora lo hace valorar más la vida | Foto: Cortesía | Mariela Ferrer

Dice que en este deporte quiere llegar muy lejos, porque ahora es parte de él, además porque es más fuerte no sólo físicamente, sino mentalmente.

“Este deporte me ha enseñado a superarme a mí mismo, tener más fuerza, creer y confiar en mí. Como dije antes, quiero llegar muy lejos, por eso deseo estar bien y tener una buena participación en los Juegos Para-Nacionales, porque también quiero ir a otros países, ya que deseo conocer otras personas y conocer otros lugares”, expresó.

Reconoce que el apoyo de su familia es importante por eso agradeció su respaldo en cada momento, “agradezco a mi hermano y mi mamá, porque ellos me impulsaron a practicar el deporte y a salir de la casa. Antes no quería salir. No me gustaba salir, me gustaba mucho estar en casa, pero llegó un punto donde mi familia me invitó a un evento de este tipo”, explicó.

Y agregó: “En ese lugar conocí a David Montiel y a la entrenadora Mariela Ferrer Sánchez; también este deporte que ahora me gusta mucho practicar”, expresó.

Luna Hernández no sólo es un experto en el deporte, también lo es en la computación, por eso otra de sus metas es terminar la preparatoria y estudiar la carrera universitaria de Ingeniería en Sistemas.

¿Qué recomienda para que se animen a practicar el Para-Powerlifting?

A Daniel, el deporte lo ha hecho más fuerte, física y mentalmente, además que ahora lo hace valorar más la vida, por eso dice: “Ojalá se animen más personas de talla baja a practicar este reporte, tal vez se encuentre con personas cerradas, porque habrá mucha gente que los critiquen, pero si ellos mismo se mentalizan no habrá nada que los afecte”, explicó.

Destaca que la mentalidad que ahora tiene es gracias al deporte y a las personas que lo rodean, entre ellos su mamá, hermano, entrenadora y amigos cercanos.

“Ahorita me siento bien, si he encontrado personas cerradas, pero no hay nada en este momento que me afecte, porque mi familia me enseñó a ser fuerte”, comentó.

Daniel Hernández Luna inició en la pesas hace seis meses y fue gracias a la invitación que le hizo David Montiel | Foto: Cortesía | Mariela Ferrer

Daniel también tiene cuatro mascotas, un perrito llamado “Beto” y cuatro gatos con los que la pasa muy bien, además le gusta ver el baloncesto.

"No se metan ideas en la cabeza de personas malas, no hagan caso, apóyense en su familia o mejores amigos, pero más en sí mismos y si un deporte les gusta, aférrense en lo que más les guste y que no le tengan miedo a enfrentar los obstáculos. Apóyense en su familia para ser felices y pónganle atención en las cosas buenas y no en las cosas malas”, concluyó.