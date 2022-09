Claudia Márquez está mentalizada en el Maratón de Guadalajara

La maratonista xalapeña Claudia Márquez Morales se encuentra concentrada entrenando, porque el 6 de noviembre viajará acompañada de su papá, el atleta máster Mario Márquez Guerrero a Guadalajara, Jalisco, porque ambos participarán en un Maratón donde seguramente estarán las mejores de país y las infaltables kenianas.

En entrevista para Diario de Xalapa la deportista detalló que se está preparado con 3 meses de anticipación, porque competirá con su papá en el maratón de Guadalajara próximamente.

“Viajaré con mi padre a la competencia, por eso estamos entrenando con 3 meses de anticipación y estoy dando todo lo mejor de mi, porque deseo romper mi propia marca que es de 2 horas con 57 minutos que fue la que hice en Monterrey, Nuevo León”, recordó.

Sabe que la competencia es complicada, porque estará enfrentando a las mejores del país, por eso dice que “estábamos checando la ruta de Guadalajara y es parecida a Xalapa, muy quebrado, pero bastante interesante, además la idea es salir de la zona para foguearme con las mejores de México”, sentenció.

¿Cuáles son las marcas de la maratonista Claudia Márquez?

Las marcas de Claudia en distancia de 42 kilómetros son de 2 horas con 57 minutos (Monterrey); 3 horas con 8 minutos (Veracruz) y 3 horas con 11 minutos (Xalapa) y ahora su plan es mejorar la primera señalada.

Destaca que el entrenamiento lo ha hecho en Xalapa, porque no ha podido salir mucho, “pues también se lleva bastante apoyo económico para salir a competir y la verdad no he podido, pero he entrenado aquí en Xalapa y sus al rededores haciendo distancia con mi papá, quien como siempre me está apoyando”, expresó la atleta.

Hace cuatro meses fue cuando ella decidió poner en sus planes el maratón y fue porque desea nuevamente vivir la experiencia de esta distancia: “No lo planee tanto, pero se me hace muy interesante correr en Guadalajara, la altura, todo está genial. Ya tengo todo planeado para esta competencia y creo podría ser la más fuerte del año, para luego a principios del 2023 planear otro”, sentencio.

Claudia Márquez es considerada como una corredora élite que siempre compite de forma profesional, pero sobre todo con el corazón | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Claudia cuenta con 36 años de edad, por lo que estará participando en la categoría libre donde se encontrará con la élite nacional, además se estarían sumando corredoras kenianas.

“En algunas carreras hay Sub-Máster en la que igualmente entro, pero ahora iré en la libre, por eso tengo que darlo todo. Esta carrera me servirá para foguearme con las demás, aunque muchas veces nos critican por no quedar en pódium, pero al final no se trata también pódium sino de mejorar tus marcas de salir y competir con las mejores”, puntualizó.

Además destaca que la competencia sirve para “ver en que nivel estás a nivel nacional, pero feliz, porque al final lo que yo hago y que mi hija ve que rompo mis propias barreras, es un ejemplo para ella y otras corredoras que dicen que si se puede lograr más”, reiteró.

¿Qué recomienda la atleta para las personas que se quieren iniciar en el maratón?

A las personas que tienen el anhelo de correr un maratón, les dice que pierdan el miedo y lo intenten, pero antes deben tener una preparación de por lo menos 3 meses con una buena alimentación, “porque como dice mi papá 50% es entrenamiento y 50% es corazón”, ya que es una distancia que lleva al límite, “pero es muy importante prepararse”, dijo.

Pero no le tengan miedo y que lo hagan con ese coraje cuando tengan ganas de hacer un maratón. Otra recomendación es si comienzan a correr y desean participar en alguna competencia háganlo con una corta, porque 43 kilómetros no es cualquier cosa, mínimo son tres meses de preparación, pero el final no es imposible.

Aunque trabaja por las mañanas vendiendo desayunos, atiende a su hija de 15 años y realiza las comprar diarias para su negocio que implica caminar, nunca falla en los entrenamientos. Su entrega total a la disciplina es ampliamente conocida a nivel estatal y nacional.

La xalapeña es considerada como una corredora élite que siempre compite de forma profesional, pero sobre todo con el corazón