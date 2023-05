¡Muay Thai en la Arena Xalapa! Fecha y atletas que participarán en el Iron Fist

Los aficionados al Muay Thai serán testigos de un espectacular evento de esta especialidad, pues este sábado a las 17 horas en la Arena Xalapa se realizará el “Iron Fist Muay Thai”, en donde varios xalapeños enfrentarán a representantes de otros estados.

Además en la estelar en los -59 kg, medirán fuerzas el originario del Estado de México, Julio César “Roach” Hernández y el japones Takuma Ota, por lo que las emociones están completamente garantizadas.

Este evento, organizado por los hermanos José Antonio y Mario Rodríguez Amaya no es el primero, pues anteriormente han sido la base de otros cárteles de alto impacto, por lo que es una garantía de espectáculo.

¿Cuántas peleas se realizarán en el Iron Fist Muay Thai?

Será un total de 12 peleas en donde varios xalapeños y un coatepecano le harán frente a representantes de Irapuato, Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México.

José Antonio Rodríguez Amaya, explicó a los presentes que la promotora Iron Fist cuenta con 10 años de experiencia, y que este será el primer campeonato internacional, por lo que invitó a los xalapeños a presenciar este deporte que día a día es más practicado en varios sectores del país.

El originario del Estado de México que peleará por el Campeonato Mundial Iron Fist Muay Thai en peso superpluma, agradeció la invitación de la promotora.

“Antes que nada agradezco la invitación, es la cuarta vez que estoy aquí y mí es un honor estar en la pelea principal enfrentando a un gran rival”, indicó.

De su preparación dijo que fue fuerte, pues remarca que “vengo a Xalapa a demostrar de qué estamos hechos. Para mí es un honor ver a muchos amigos y chavos que vienen atrás, además tienen mucho talento”, remarcó.

Mientras tanto Takuma, rival del mexicano, que hizo uso de un traductor, fue corto y preciso: “Antes que nada gracias por la invitación. Esperen con ansias la pelea, porque entrené mucho, así que será un gran combate e interesante”, dijo a los presentes.

Iron Fist Muay Thai se realizará en la Arena Xalapa este próximo sábado | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Del viaje que realizó desde Japón que no le afectará, porque su preparación incluyó eso.

¿Cuáles son las categorías y quiénes participarán?

Campeonato Mundial Iron Fist Muay Thai Peso Súper Pluma

Julio César “Roach” Hernández (Estigma), México vs Takuma Ota (Shinkon Muay Thai), Japón, -59 kg, Ernesto Alducin (Thai Combat Wolves), Xalapa vs Armando “Piolo” Carmona (Dumaine`s Team), Irapuato, -70kg, Claudio “Tach” Romero (Thai Combat Wolves), Xalapa vs Luis Jiménez (Dragon Fist), Xalapa.

Campeonato Nacional Amateur Iska Peso Superligero

Esmeralda Vazquez (Thai Combat Wolves), Xalapa vs Maricruz Jiménez (Rude Side Fight Team), Querétaro -63.5kg.

Campeonato Nacional Amateur Iska Peso Ligero

Nathael Rivera (Dragon Fist), Xalapa vs Jesús Yañaez (Rude Side Fight Team), Querétaro, -60kg, Carlos Rentería (Satori), Xalapa vs Andrés Vázquez (Dumaine’s Team), -65kg, Laureano Cruz (Team Vázquez), Xalapa vs Juan Francisco Rodríguez (Rude Side Fight Team), Querétaro, -57kg, Federico Tabbacci (Valhallah MMA), Xalapa vs Armando Vargas (Dumaine’s Team), -65kg., Irak Barrios (Dragon Fist), Xalapa vs Jordan León (Dumaine’s Team), Guanajuato, -60kg.

Giovanni Rosa (Satori), Xalapa vs Miguel Ángel Cabrera (Dumaine’s Team), Guanajuato, -70kg, Evelyn Martínez (Ratchaburana), Coatepec vs Susan Márquez, (Academia Márquez), Ciudad de México, -52kg, Miguel Olivares (Valhallah MMA), Xalapa vs Hugo Hernández (Dragon Fist), Xalapa, -77.