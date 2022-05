¡Con 14 años Isabella ya es promesa del atletismo xalapeño!

Isabella Viveros Hernández tiene 14 años de años de edad y ¡ya es una promesa del atletismo xalapeño!, ella recuerda que desde que inició a practicar ese deporte con el pasar del tiempo se ha convertido su estilo de vida y ahora no piensa abandonarlo, porque le ha brindado mucha satisfacción cuando ha representado a Veracruz en competencias nacionales, entre ellas el Campeonato Nacional Escolar de Campo Traviesa 2021 que tuvo como sede el estado de Tlaxcala en donde se proclamó campeona.

La deportista xalapeña, estudiante de segundo año de secundaria en la Thomas Jefferson School, recientemente participó en el Macro Regional de Atletismo que se realizó en Mérida, Yucatán donde Veracruz fue el mejor.

En competencia, la atleta consiguió el primer lugar en 2 mil metros planos y segundo lugar en 600 metros planos logrando así su calificación a Juegos Nacionales de Conade.

Respecto a los nuevos logros en su carrera deportiva dijo que le fue “bastante bien” en las dos competencias de Mérida, sin embargo destaca que debió esforzarse más en los 600 metros planos, porque dice llegó confiada en que ganaría, por eso ahora “entrenaré mucho para que no pase lo mismo”, indicó.

Sobre la competencia de 2 mil metros planos en la que fue primer lugar, acepta que ya había hecho mejor tiempo anteriormente, pero que igualmente disfrutó la distancia porque le dejó buenas impresiones “además que conocí a nuevas personas y enfrentarme a otras niñas, creo que fue algo muy bueno”, destacó.

Ahora dice que durante su entrenamiento se esforzará al máximo para conseguir bajar sus tiempos y una mejor marca que le de oportunidad de ganar medalla para Veracruz en nacionales de Conade.

La deportista es destacada del club de atletismo Star Runners y aunque sabe que su esfuerzo la ha llevado a triunfar en varias competencias de Xalapa y estados como Aguascalientes, Monterrey, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y Estado de México, destaca que el apoyo de su familia ha sido muy importante.

“Mi familia siempre me apoya, siempre está ahí, sin ellos no podría asistir a estos eventos por eso doy lo mejor de mi, además están muy felices y orgullosos de los resultados. Sus palabras me ayudan mucho. Ellos me dicen que cualquier resultado es bueno, pero que dé mi mayor esfuerzo que es lo más importante y así lo hago”, dice.

Isabella tiene 14 años y es destacada deportista del club de atletismo Star Runners | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa





¿En qué otras competencias ha participado Isabella, la atleta xalapeña?





Isabella en tres años dentro del atletismo ha ganado varios primeros lugares en competencias de Xalapa y otros puntos de Veracruz, además ha participado en eventos importantes como en Juegos Deportivos Escolares y nacionales de Campo Treviesa.

Su última competencia fue el Macro Regional donde logró calificar a los Nacionales, evento al que asistirá con la mira puesta en lograr medallas en 600 y 2 mil metros planos.

La atleta, entrenada por Fredy Viveros, cumple con sus estudios, como hija de familia y con tareas del hogar para asistir diariamente a los entrenamientos.

Los fines de semana rompe su rutina y se da tiempo para divertirse con su familia y amigos con una visita al cine o comer un helado, claro siempre con el cuidado de sus padres quienes le brindan apoyo para que pueda lograr lo que hasta al momento la colocan como una de las mejores del país.

Para ella el atletismo es muy importante porque le ha dado cosas positivas, como amigos y experiencias vividas en lugares que ha conocido gracias “al deporte que forma parte de mi vida”, platica.

Isabella en tres años dentro del atletismo ha ganado varios primeros lugares en competencias de Xalapa | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Aunque su carrera es corta en el atletismo en su mente ya ronda la idea de competir por una plaza de Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Juegos Olímpicos, “porque deseo representar a México, si representar a Veracruz ya es un orgullo, representar a México se que es mucho más y para eso ya estoy entrenando, es verdad el camino es largo, pero se puede llegar”, afirma.

“Me considero bastante perseverante, porque trato de dar lo mejor de mí haciendo el mejor esfuerzo para lograr las cosas, me siento alguien disciplinada y que trata de dar lo mejor, así como yo las niñas o niños que se inicien en algún deporte lo pueden lograr, si yo lo he logrado, todos pueden hacerlo”, destacó.

Y agregó: “A los que inician les digo que no se den por vencidos, si llevan poco tiempo sigan intentándolo que el resultado se va ha dar, esto es cosa de tiempo y esfuerzo, porque hay que darle dedicación, pero no se desanimen porque todo se puede en la vida”, concluyó.