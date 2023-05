Muere a los 32 años Tori Bowie, triple medallista olímpica de EU

La atleta estadounidense y velocista Tori Bowie, tres veces medallista olímpica y dos veces campeona del mundo de atletismo, falleció a los 32 años, así lo dio a conocer su agente, Kimberly Holland.

En entrevista para la cadena CNN, Holland reveló que fue encontrada muerta en su casa de la Florida, pero no se saben las causas de su fallecimiento.

“Estamos devastados al compartir la muy triste noticia de que Tori Bowie ha fallecido”, se lee en la res social de Instagram, de la representante de la triple campeona olímpica, Holland, Icon Management Inc.

Mientras que amigos y colegas escribían sus condolencias a la familia de Bowie.

“Hemos perdido a una clienta, querida amiga, hija y hermana. Tori era una campeona… ¡Un faro de luz que brillaba tanto! Tenemos el corazón destrozado y nuestras oraciones están con la familia”, escribieron en las redes sociales.

¿Quién era Tori Bowie?

La velocista Tori Bowie, nació en Sand Hill, Misisipi, el 27 de agosto de 1990, fue una atleta que participó en evento de velocidad, era especialista en los 100 y 200 metros y salto largo.

Se colgó tres medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el relevo 4×100 metros conquistó el oro, una plata en los 100 metros y un bronce en los 200 metros. También fue campeona del mundo al sumar cuatro medallas.

La última competición oficial de Bowie fue en junio de 2022. Su última aparición en el escenario mundial fue en 2019 en los campeonatos del mundo de Doha, finalizando en la cuarta en salto de longitud, despidiéndose de las pistas de atletismo.

